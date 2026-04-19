中國擬發動水果公協會對台施壓 農糧署：鳳梨產地價比禁運前更好

中國禁運台灣鳳梨後，台灣鳳梨產地價格比禁運前更好，更擴大對日外銷。（資料照，農業部提供）

中國祭對台10大措施，陸委會證實中國將發動水果等產業公協會於今（19日）表態對我國政府施壓，已有部分媒體先指鳳梨產地價低迷，農業部農糧署指出，隨內銷需求增加，鳳梨產地價每台斤從4月上旬的11到14元上漲到12到15元，外銷價每台斤逾18元，價格平穩，鳳梨產地價更比中國禁運前更高。

鳳梨是我國外銷最多的水果作物，中國在2021年3月起以無科學證據、不符國貿常規方式就禁運台灣鳳梨，中國近期提對台10大措施，指在堅持九二共識、反對台獨下，就開放我國農漁產品輸入，陸委會則證實中國將透過水果等公協會表態，對我國政府施壓，今則有特定媒體稱台灣鳳梨產地價腰斬，稱中國對台利多措施受阻讓農漁民焦慮。

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依台北批發市場批發價格顯示，鳳梨今日平均批發交易價格每公斤39.1元（每台斤23.46元），高於平常年（前3年平均）台北批發市場交易價每公斤31.95元（每台斤19.17元），農糧署主秘陳立儀表示，今年鳳梨產量比去年增加4%，目前已進入盛產季節，隨農曆3月媽祖進香繞境等需求增加，產地價從4月上旬的每台斤11到14元，到4月中旬的每台斤12到15元，外銷價格每箱（10公斤）為310元到340元，產銷穩定平順。

自中國禁運我國鳳梨後，我國隨即轉移鳳梨外銷市場到日本、加拿大、韓國等新市場，陳立儀進一步指出，我國2021年到2025年間金鑽鳳梨產地價平均每公斤分別為22.1元、23.02元、22.92元、26.09元、29.08元，都比鳳梨還可以外銷中國前、2020年的每公斤20.47元更多，農民的收入都比以前更高。

至於外銷日本的部分，陳立儀表示，到今年4月為止，受到日本當地天氣偏冷，還有國際情勢導致海運班次不穩定等，目前外銷量為9422公噸，和去年9541噸相當，目前輸日順暢，絕無受阻或不如預期。

陳立儀進一步指出，台灣鳳梨最快可望在5月就可外銷美國，也會持續提供外銷獎勵，也不會放棄任何外銷市場，但會注意分散市場風險，讓外銷更穩健。

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