我國依法護海纜被中國酸 駐英公使江雅綺：是對台灣積極保護「間接肯定」

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（ISDP）15日於瑞典舉辦2026年「台灣—北歐論壇」，我國駐瑞典代表葉非比、駐英公使江雅綺等台灣及北歐官員出席。（圖擷取自Taiwan in Sweden﻿ Facebook）

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（ISDP）15日於瑞典「海事之家」（Sjöfartshuset）舉辦2026年「台灣—北歐論壇」。針對海纜安全，駐瑞典代表葉非比指出，外交部去年已提出「國際海底電纜風險管理倡議」共同強化關鍵基礎設施韌性；駐英公使江雅綺則說，中國在我國以「電信管理法」起訴中國籍船長破壞我國海纜後，僅批台灣政治操作，沒有提出任何證據，是對台灣積極保護海纜安全的間接肯定。

今年台灣—北歐論壇以「防衛韌性」為主題， 分3場次討論「關鍵海上基礎設施之台灣與北歐/歐洲觀點」、「台灣與歐洲空域遭闖情勢」及「台灣危急情事之合作：地緣政治、經濟及科技觀點」等領域。

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我國駐瑞典代表葉非比致詞表示，威權政權正試圖建構新的國際規範，台灣也面臨來自中國透過海、空、網路，以及法律、認知與心理戰的持續威脅，台灣尋求以實力爭取和平，透過民防韌性、產業合作與國防等3大支柱強化安全。

葉非比也指出，台灣與北歐國家的夥伴關係建立在捍衛民主的戰略角色、經濟和先進技術，以及對共同民主價值的堅定承諾3大基礎上，合作面向包括相關訊息共享、產業合作及「民主供應鏈」等。

針對台灣與瑞典共同面對的關鍵基礎設施如海底電纜遭受破壞的議題，葉非比說，外交部長林佳龍去年10月提出「國際海底電纜風險管理倡議 （RISK） 」共同強化關鍵基礎設施韌性，面對網路攻擊及假訊息，台灣與北歐國家也可強化合作，以抵禦境外資訊操弄。

我國駐英公使江雅綺也於論壇中分享台灣對海纜安全的重視，以及從立法、行政、科技面的各種精進措施，並分享去年台灣首起因違反修法後的「電信管理法」，遭起訴的破壞海纜案件。

江雅綺表示，現場有聽眾詢問她，中國對此案件反應為何？她答覆指出，中國國台辦指控本案是政治操作、並稱台灣人才是幕後主使，卻沒有提出任何證據，這樣的反應，是對國際社會進行認知作戰，另一方面，也是對台灣積極保護海纜安全的間接肯定。

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