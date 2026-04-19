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    首頁 > 政治

    因應中共AI假訊息介選手法！ 何欣純團隊建立監測、澄清機制

    2026/04/19 13:04 記者林哲遠／台北報導
    民進黨台中市長參選人何欣純。（資料照）

    民進黨台中市長參選人何欣純。（資料照）

    面對年底九合一大選，國安局日前示警，中共勢必透過複合式手法介選，包括AI深偽技術傳散爭議訊息、假民調、地下賭盤、落地招待、開放團客觀光、農產品採購等手段，圖謀影響選舉結果。民進黨立委、台中市長參選人何欣純今表示，競選團隊已建立即時監測與快速澄清機制，避免錯誤訊息持續發酵，也呼籲政府部門建立跨部會即時應變機制有效防範數位介選。

    為因應九合一大選，台北地檢署全面強化反賄選及防滲透部署，並將「異常涉外旅遊活動」列為查察重點，嚴防境外勢力介入選舉，相關措施包含提前清查轄區及網路地下賭博場所、強化國家安全法、反滲透法執法意識、密切掌握異常涉外旅遊活動、對於選舉假訊息案件即時查辦等，避免影響選舉公平。

    對此，何欣純接受本報訪問時指出，公平選舉是台灣民主自由的基石，面對中國以AI深偽、假民調、地下賭盤、與交流招待等複合式介選，北檢目前強化查賄、掃蕩賭盤、與監控異常旅遊的方向既必要、也正確，但僅沿襲偏重過去傳統作法，對於數位與認知作戰的即時應對仍有不足。

    「假訊息在幾小時內就能擴散並影響輿論，若僅靠事後查辦，恐難有效防堵。」何欣純透露，她的競選團隊已建立即時監測與快速澄清機制，力求在最短時間內回應，避免錯誤訊息持續發酵，也加強與地方社群及意見領袖合作，提升正確訊息的擴散力，但仍需政府部門有效作為，建立跨部會即時應變機制，才能即時有效防範數位介選、確保選舉公平，守護台灣民主自由。

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