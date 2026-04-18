雙面人？ 林冠年驚爆：陳智菡和「他」餵很多料給「鏡檢」！

前民眾黨新竹市黨部執行長林冠年。（資料照）

民眾黨爆出假帳疑雲、前主席柯文哲涉貪被羈押等爭議，鏡傳媒披露一系列相關內幕和爆料，現任主席黃國昌、黨團主任陳智菡等人痛批「科幻小說」、「編故事」，還酸鏡傳媒是「鏡檢」。沒想到民眾黨前新竹市黨部執行長林冠年近日上節目驚爆，過去「鏡檢」報的東西，其實很多都是白營秘書長周榆修或是陳智菡給的！

民眾黨中評會13日正式宣布開除中配李貞秀的黨籍，隨後李貞秀上了多檔政論節目，開撕以黃國昌為首的白營黨中央，輿論持續延燒。而李貞秀的裁處出爐之前，週刊就先爆料，李貞秀曾與柯文哲、黃國昌密談去留時，暗示說如果要她退位，需要拿出「誠意」，同日民眾黨就證實週刊的爆料內容，指稱李貞秀確實欲以辭任立委當作對價，要求獲取特定金額補償，此舉嚴重違反黨紀與政治倫理、損害政黨清廉品牌形象，對她祭出開除黨籍處分。

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15日，柯文哲前幕僚張益贍在三立政論節目《前進新台灣》上質疑，「這次說李貞秀『收錢』，第一家報導的媒體是誰？《鏡報》耶！就是黃國昌、陳智菡口中的『鏡檢』！每天不是說『科幻小說』嗎？那天早上看到的時候，還想說中評會會不會開除？這應該是假的吧？結果竟然用他們報導的事來開除李貞秀，你不覺得這個黨很荒謬嗎？」

主持人王偊菁則提到，先前爆出李貞秀就是新竹市長高虹安案內部檢舉人的事，「我那時就想說這消息是誰餵的阿？」同場來賓林冠年聞言，脫口「我話就撂在這啦！週刊的資料要嘛是周榆修，要嘛是陳智菡給的啦！」張益贍一聽馬上接話，「所以以前爆料柯文哲、爆料黃國昌，有可能是陳智菡還是周榆修給的嗎？」

王偊菁忍不住批，他們還酸人家是「鏡檢」，罵老半天，這樣不是太雙面人嗎？林冠年則表示，「柯文哲有說過，現在被人家『整碗捧走』了，『整碗捧走』就是周榆修、黃國昌、陳智菡這些人，這我講也是我負責啦！」

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