沈伯洋戰台北市長呼聲高 蔣萬安團隊：言之尚早

沈伯洋日前到台北市議會拜會黨籍議員。（資料照）

年底地方選戰，民進黨台北市長人選目前以立委沈伯洋呼聲最高，日前沈也特別到市議會拜訪民進黨籍議員，綠議員讚他在市政上做很多準備，也很專業。台北市長蔣萬安核心幕僚今天指出，蔣萬安有既有的明確節奏，會持續以政績說服選民；至於民進黨對手部分，因為目前尚未提名，現在要評論都言之尚早。

該幕僚指出，蔣萬安持續照著明確的方向與節奏，因為連任者一定要以政策與政績來說服市民，現在就是持續專心在市政上努力推進，過去三年來諸如大巨蛋落成啟用、輝達進駐北投士林科技園區等重大政績之外，還有從去年到今年陸續推出的民生新政。

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該幕僚細數，舉如近期推出托育相關新政，第二胎公托、準公托免費，國中小營養午餐免費、育兒減工時不減薪，甚至是已經上路一年多的「生生喝鮮奶」政策，都是希望在每一天的市政實踐中，讓市民實際有感，畢竟在市民眼中，做實事遠比噴口水重要，很多選戰上、政治上的人為紛擾，未必是台北市民所想要的。

至於蔣萬安在今年選戰中要如何應對民進黨的對手，該幕僚認為，目前民進黨也都還沒提名，沈伯洋也是最近才開始對台北市政來做相關研究，這都還需要一點時間才能來評判，但最終不論民進黨派誰出線，蔣萬安都會持續照既有步調來持續推進，相信這才是市民所期待。

蔣萬安團隊幕僚指出，蔣萬安目前照既有腳步前進，持續以政績說服選民。（記者方賓照攝）

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