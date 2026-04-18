陳智菡落淚批李貞秀人身攻擊 張育萌：說要保護中配又把中配fire掉

前立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，近日連番砲轟民眾黨，並點名立法院黨團主任陳智菡（見圖）及其丈夫許甫是「黨內蛀蟲」，陳智菡為此上政論節目批評李貞秀言論已構成人身攻擊，稱「低俗到我沒辦法忍受」，並在節目中哽咽落淚。（資料照）

前立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，近日連番砲轟民眾黨，並點名立法院黨團主任陳智菡及其丈夫許甫是「黨內蛀蟲」，陳智菡為此上政論節目批評李貞秀言論已構成人身攻擊，稱「低俗到我沒辦法忍受」，並在節目中哽咽落淚。台灣青年世代共好協會理事長張育萌則發文指出，陳智菡透過驚天爆料將局面再度反轉，但不管是黃國昌和陳智菡，至今都沒有錄音檔，也不肯公開會議紀錄。對此張育萌直言，事實真相已經不可能釐清，但很可笑的是，「口口聲聲說要保護中配，結果最後把中配fire掉的也是你們自己」。

張育萌在臉書發文指出，局面又反轉。陳智菡哽咽驚爆「柯文哲密會李貞秀」——揭露李貞秀早就答應柯文哲「無條件在總質詢辭職」。結果反手不只跟黃國昌要薪水，還加碼要房租，再嗆「現在金錢對我來說很重要」、「我難道要流落街頭嗎？」

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張育萌表示，陳智菡親自在節目上哽咽，直接把李貞秀這幾天的說法掀翻。陳智菡爆料，在4月7日的「逼宮」會議（也就是黨團會議後，李貞秀被黃國昌去密室施壓）之前，其實還有一場4月1日的「關鍵會議」。4月1日這天，李貞秀跟柯文哲見面，現場還有阿北的秘書。柯文哲跟李貞秀說，要謹言慎行，「現在已經有這麼大爭議，中評會馬上又要處理，打算怎麼辦」。

當場，李貞秀信誓旦旦說「我 4 月 7 日會在總質詢宣布離職」，還說「我絕對說到做到，你相信我」。這是陳智菡親口證實的。柯文哲知道後，就轉告黃國昌、陳智菡和周榆修。這就是為什麼，黃國昌這群人會在 4 月 7 日總質詢前，把李貞秀拉進小房間。想跟他確認，總質詢怎麼宣佈下台，「事後要不要開個記者會？」

在總質詢之前，陳智菡還問李貞秀的辦公室說，「你們質詢稿的方向有沒有調整？」結果李貞秀辦公室說「都沒有調整」。這也有夠怪，都要宣布辭職了，怎麼可能質詢稿動都沒動？

陳智菡才發現，李貞秀跟柯文哲懇談明明講說要「無條件辭職」，結果回辦公室又說「我絕對做滿兩年！」陳智菡很困惑，說這一切「很混亂」——結果，在黨團會議室小房間的那場「逼宮大戲」，黃國昌問李貞秀，總質詢打算怎麼樣。結果李貞秀突然冒出跟柯文哲完全不同的說法。李貞秀先說「要我下台可以，我可以犧牲。」但後面又接「可是我這兩年的權益，應該要怎麼補償給我？這個我要先拿到啊，所以在此之前我不會下台！」這跟李貞秀答應柯文哲的，完全是兩回事。

接著，會議上就有人問「你說的是什麼意思？」（ 陳智菡特別強調，李貞秀一直說這是陳智菡追問的，但其實不是 ）李貞秀激動地回說「當然是我的經濟權益啊，不然我馬上要沒有收入嗎？我難道要流落街頭嗎？」而且，陳智菡轉述，李貞秀的「條件」還一直追加，從原本的薪資、福利，還一路加碼到房租。所以，陳智菡才想確認說「妳的意思是薪水裡面包含房租嗎？」

李貞秀說「不是、是分開」。因為李貞秀現在住在立法院的大安會館，如果辭職還要另外租房子。陳智菡補充，李貞秀口中說出「現在金錢對我來說很重要」。李貞秀講完很生氣地離開。黃國昌覺得很扯，就現場打給柯文哲，但最後柯文哲沒有跟李貞秀再對話到。

整段過程中，柯文哲也努力要讓李貞秀走得體面，所以黨內嘗試派李貞秀比較信任的立委，來跟她交涉，包括黨團總召陳清龍，還有李貞秀現在東海大學的同學蔡春綢，但最後都無法力挽狂瀾。

張育萌直言，陳智菡的驚天爆料，完全讓李貞秀這幾天氣急敗壞的爆破，瞬間又反轉成另一個版本。但他也強調，黃國昌和陳智菡，至今都沒有錄音檔，也不肯公開會議紀錄，只神神祕祕地說，「會議紀錄都已經送到中評會了」。問題是，送到中評會的會議紀錄上，就是沒李貞秀的簽名呀。

張育萌認為，事實真相已經不可能釐清了，也不重要了。只是很可笑，整個黨排不分區的邏輯就是有問題，口口聲聲說要保護中配，結果最後把中配fire掉的也是你們自己。

張育萌質疑，道貌岸然高喊要公開透明的就是黃國昌和陳智菡，結果最後也是選擇性的雙標。不管是4月1日柯文哲密會李貞秀，或是4月7日黃國昌的逼宮大戲，都嘛是通通黑箱。

張育萌在文末直言，但我在想，柯文哲和李貞秀是不是都忘了，4月1日本來就是愚人節啊？

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