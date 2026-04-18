參加進香廟方人員認不出來 陳佩琪扯賴清德：叫不出第一夫人不被K死才怪

民眾黨前主席柯文哲和太太陳佩琪（見圖）16日一起參加白沙屯媽祖進香活動，過程中廟方人員一度認不出陳佩琪是誰，陳佩琪今發文又扯到總統賴清德，稱廟方人員若叫不出第一夫人名字，「不被名嘴K死才怪」。（資料照，民眾黨提供）

民眾黨前主席柯文哲和太太陳佩琪16日一起參加白沙屯媽祖進香活動，過程中廟方人員一度認不出陳佩琪，她今發文稱，叫不出一介平民的名字很正常，但緊接著又扯總統賴清德，並稱廟方人員若叫不出第一夫人名字，「不被名嘴K死才怪」。陳佩琪還說，柯文哲都自己走自己的，常把她遠遠落在後面，真羨慕賴清德夫妻隨時手拉手，但隨即又稱「公開場合都這樣了，在家裡應該像連體嬰一樣」。

陳佩琪稱都計案柯全程沒介入指示 卻被關363天

陳佩琪今上午在臉書發文指出，她昨晚自己一人回台北，先生還在中南部繼續跑行程，看新聞說他們昨晚的夜市活動遭受攻擊，他本就有呼吸道過敏毛病，這種高濃度汙染物吸入，對他應該是傷害很大，希望一行人都能平安。陳佩琪也稱「唉！台灣社會怎麼會走到這一田地呢？為什麼整個社會會如此對立嚴重呢？！」

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陳佩琪表示，週四白天只走一小段遶境，過程中都覺得還好，回到旅館才開始覺得有些疲倦，先生則是一回到旅館，就忙著幫他那只新腳鐐充電，並指週二時監控中心又突然來電說『收訊不良』， 叫柯要去派出所換支新的，結果現場來了個基層技術員，他說只是接受上面指令來換機器的，原因則一問三不知。陳佩琪質疑「這幾天他晚上睡覺時間充電，坐車趕行程中間也充電，但看似永遠充不飽，最多只充到一二十趴的電量而已，真是奇怪的電子機器……」。

陳佩琪也稱，每當一個活動或一場座談結束，主人總是熱情地招呼一起來拍大團體合照，多次看到先生躲到一旁講電話、無法第一時間來跟大家會合照相，有次忍不住湊過去聽，只聽到他在跟人講話：「啥！我跑不見？我就在大甲鎮瀾宮附近的商家內啊， 喔！收訊不良……先前的都不會啊，然後你們還特別叫我去換只收訊不良的？」

陳佩琪質疑，那天人群那麼多，往前走都有困難了，沿途遇到媒體嘟麥，民眾握手搶拍，許多直播主一路LIVE直播， 他是要逃亡去哪裡啦？

陳佩琪也稱，「串證、逃亡」這四個字很好用，台北市3、4年前的一個單獨都計案，白紙黑字寫在北市府公開的公文上，然後所有會議記錄全程LIVE直播上網，4年後用這「串證逃亡」四個字理由，就羈押全程沒介入指示的前台北市長、她的先生363天不放人，押到他差點掛掉在監獄裡面。

針對媒體報導他們在進香時，工作人員叫不出陳佩琪的名字，陳佩琪也稱，真是奇怪的新聞，也實在不用如此抬舉，她就是個退休的兒科醫師，民眾黨國家治理學院院長柯文哲的另一半，2024年下半年先生就被拖入牢內關了363天，被人當「賤人賤狗」般地看待著，隨時用手銬拖出來去法院上讓人羞辱一番，從此夫妻就不曾有機會一起出現在公眾面前了，雙方連結就已經很薄弱了，請問廟方人員為什麼要在第一時間就能叫出她的名字？「你們要削我，機會多的是，政論節目隨便叫幾個名嘴、柯黑來上就可以黑我個幾小時了，有需要如此硬扯到廟方的工作人員嗎？」

陳佩琪也諷刺，「司儀叫不出一介平民陳佩琪的名字，那很正常啊，哪天賴總統牽著愛妻連袂出現在媽祖繞境大典時，若司儀叫不出第一夫人名字， 我看廟方人員不被名嘴K死才怪」。

陳佩琪也酸，記得曾有人傳訊給她，說賴總統和夫人聯袂出席公眾的總統府大典場合時，都要和夫人隨時手拉手、一刻都不肯分開，對此陳佩琪也直言，「真的，腦公和我一起出現在公眾場合時，他都自己走自己的，常把我遠遠落在後面，唉，都60多歲的人了， 無法改變的啦」。但隨即陳佩琪又酸「真羨慕賴總統夫妻，公開場合都這樣了， 在家裡應該像連體嬰一樣、時刻不分離吧，明晚先生回家一定要跟他說這個」。

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