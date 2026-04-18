挺沈伯洋戰北市「綠營不二人選」 曹興誠嗆蔣萬安不敢同台

聯電創辦人曹興誠今（18）日出席福和會講座，再次力薦立委沈伯洋為綠營2026台北市長「不二人選」，更當場斷言蔣萬安絕對不敢與沈伯洋同台辯論。（記者羅國嘉攝）

聯電創辦人曹興誠今（18）日出席福和會講座，再次力薦立委沈伯洋為綠營2026台北市長「不二人選」。針對台北市長蔣萬安開酸兩人合體，曹不僅冷回「不知道什麼意思」，更當場斷言蔣萬安絕對不敢與沈伯洋同台辯論，一旦有機會面對面，情勢必將反轉，甚至笑稱若蔣萬安是藍營太陽，要射下蔣「不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了」。

福和會今天上午於張榮發基金會辦理講座，曹興誠將以「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」為題，發表主題演講。除專題演講，福和會也特別規劃在主題演講後，邀請沈伯洋加入對談，但沈伯洋因故無法出席。

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曹興誠會前受訪時，針對未能跟沈伯洋合體，僅說「沒辦法」，至於蔣萬安17日酸「上次看到他們合體是大罷免」，曹興誠也冷回「不知道他什麼意思」。

另外，曹興誠去年底就曾公開建議綠營徵召沈參選2026年台北市長，認為其各方面都碾壓台北市長蔣萬安，但黨內正反意見兩極，有人認為沈伯洋可以一戰，但也有人憂心沈伯洋仇恨值高，恐影響民進黨新北市長參選人蘇巧慧等其它縣市選情。

曹興誠表示，這件事情現在還沒完全明朗，應該很快就會明朗了。他認為，沈伯洋參選台北市，從綠營角度來看是不二人選，現在大家可能不看好他，但相信沈出來參選一陣子後，情勢就會反轉，「現在很多看法不見得正確。」只要真正進到競選活動，沈伯洋跟蔣萬安有面對面的機會，這些印象通通會反轉。

曹興誠也說，沈伯洋的優勢很多，台北市民應該要求沈伯洋跟蔣萬安同台辯論，就能立刻知道程度是誰高誰低，「不過我相信蔣萬安是不敢面對沈伯洋」。如果兩個人能面對面談一些事情，就非常清楚。所以他敢打賭，蔣萬安是不敢面對沈伯洋的。

至於蔣萬安在國民黨內聲勢漸起，被認為是藍營比較大的「太陽」，沈伯洋參選也被戲稱是「后羿射日」，曹興誠則笑說，射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了。

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