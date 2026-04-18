為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川被爆與陳見賢共用網軍 張育萌：媒體追問全程閃躲、幕僚還推記者

    2026/04/18 07:45 即時新聞／綜合報導
    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川近期深陷家族違法爭議，網紅四叉貓更揭露近日出現一個帳號「四川花椒」，疑似為李四川的側翼粉專。台灣青年世代共好協會理事長張育萌則發文分享，有媒體想追問李四川此事，不料李四川不僅全程不說話，只想從現場逃離，且幕僚還動手推記者，讓他質疑「這種候選人是要怎麼選舉啦？」

    網紅「四叉貓」15日發文指出，有一個創帳才兩週的粉專「四川花椒」14日起開始發文營運了，第一篇文是寫李四川去白沙屯進香，好幾個藍營粉專已經開始追蹤，他猜測是準備走李四川專屬的側翼粉專路線。四叉貓更指出，把點讚的帳號列出來翻找，果然是假帳號網軍海！且這這些帳號還是「共用網軍」，共同特色是：「支持高虹安、支持陳見賢（參加國民黨內初選失利）、支持李四川、攻擊徐欣瑩」。

    張育萌在臉書發文指出，昨日李四川遭到媒體堵麥，想追問側翼粉專跟陳見賢「共用網軍」一事，不料新聞畫面顯示，李四川從頭到尾、整整1分半鐘都講不出半句話。李四川甚至直接落荒而逃，結果被司機放生找不到車。

    張育萌直言，問了三、四次，李四川都眼神逃避，在影片中李四川的幕僚竟然還動手推記者。對此張育萌質疑「這種候選人是要怎麼選舉啦？」

    張育萌強調，直到最後李四川倉惶上車，這過程李四川全程沒講半個字。對此網友也紛紛議論「多說多錯，乾脆閉口不說」、「再這樣下去真的要變成黃國昌選了XD」、「他真的以為他可以躺著選就會贏？」、「這種比較適合當幕僚啦」、「我教你，便當要吃，路也要看。網軍，就推給賴祥德就好了」。

    也有網友搭上時事梗酸「找不到車，要拿出定位器嗎」、「一定是忘記裝追蹤器了，才會找不到車呀！」讓張育萌笑回「哈哈哈，不小心又丟掉了，被垃圾車收走了」。

    也有網友質疑「李四川選新北市長養網軍被發現不給問，幕僚還推記者？弟弟當土霸王哥哥也學起來了？」對此張育萌也直言「李四川提名至今到底正面回過什麼問題？這樣也可以選？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播