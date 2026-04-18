李四川被爆與陳見賢共用網軍 張育萌：媒體追問全程閃躲、幕僚還推記者

國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川近期深陷家族違法爭議，網紅四叉貓更揭露近日出現一個帳號「四川花椒」，疑似為李四川的側翼粉專。台灣青年世代共好協會理事長張育萌則發文分享，有媒體想追問李四川此事，不料李四川不僅全程不說話，只想從現場逃離，且幕僚還動手推記者，讓他質疑「這種候選人是要怎麼選舉啦？」

網紅「四叉貓」15日發文指出，有一個創帳才兩週的粉專「四川花椒」14日起開始發文營運了，第一篇文是寫李四川去白沙屯進香，好幾個藍營粉專已經開始追蹤，他猜測是準備走李四川專屬的側翼粉專路線。四叉貓更指出，把點讚的帳號列出來翻找，果然是假帳號網軍海！且這這些帳號還是「共用網軍」，共同特色是：「支持高虹安、支持陳見賢（參加國民黨內初選失利）、支持李四川、攻擊徐欣瑩」。

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張育萌在臉書發文指出，昨日李四川遭到媒體堵麥，想追問側翼粉專跟陳見賢「共用網軍」一事，不料新聞畫面顯示，李四川從頭到尾、整整1分半鐘都講不出半句話。李四川甚至直接落荒而逃，結果被司機放生找不到車。

張育萌直言，問了三、四次，李四川都眼神逃避，在影片中李四川的幕僚竟然還動手推記者。對此張育萌質疑「這種候選人是要怎麼選舉啦？」

張育萌強調，直到最後李四川倉惶上車，這過程李四川全程沒講半個字。對此網友也紛紛議論「多說多錯，乾脆閉口不說」、「再這樣下去真的要變成黃國昌選了XD」、「他真的以為他可以躺著選就會贏？」、「這種比較適合當幕僚啦」、「我教你，便當要吃，路也要看。網軍，就推給賴祥德就好了」。

也有網友搭上時事梗酸「找不到車，要拿出定位器嗎」、「一定是忘記裝追蹤器了，才會找不到車呀！」讓張育萌笑回「哈哈哈，不小心又丟掉了，被垃圾車收走了」。

也有網友質疑「李四川選新北市長養網軍被發現不給問，幕僚還推記者？弟弟當土霸王哥哥也學起來了？」對此張育萌也直言「李四川提名至今到底正面回過什麼問題？這樣也可以選？」

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