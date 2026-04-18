未富先老＋農村剩男、城市剩女！ 中國人口崩盤成負債

國防安全研究院副研究員王占璽會撰文指出，中國人口結構正在快速轉向少子老齡化社會，過去30年來作為經濟快速成長基礎的人口紅利已經轉變為人口負債。（路透檔案照）

中國正面臨史無前例的人口崩盤危機，國防安全研究院副研究員王占璽會撰文指出，中國人口結構正在快速轉向少子老齡化社會，過去30年來作為經濟快速成長基礎的人口紅利已經轉變為人口負債；中國在老齡化問題上，「未富先老」與消費力疲弱衝擊經濟社會結構，破壞力遠超過預期。

王占璽在陸委會最新的「大陸與兩岸情勢簡報」，以「中國大陸人口結構問題觀察」為題撰文指出，自2016年以來，中國出人生口快速下降，2025年新生兒792萬僅為2016年的44%，不但同時跌破900萬與800萬兩個預期門檻，也創下1949年中共建政以來的最低紀錄。中國全國總人口降至14億489萬人，連續4年呈現負成長。

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中國新生兒呈現雪崩式下滑，可能將在3至5年內趕上台、日、韓。隨著新生兒的減少，2024年有2萬家幼兒園倒閉，並導致超過24萬名幼兒教師失業；小學在2023年後開始面臨每年減少超過200萬生源的困境。各省市中小學也開始出現教師編制快速緊縮、要求現職教師轉換崗位的趨勢，使失業問題因少子化而加劇。

人口性別的城鄉分佈，存在「農村剩男、城市剩女」的雙向失衡。根據中國2021年第7次人口普查數據顯示，城市青少年的性別比為106（每100名女性對應106名男性），農村則高達120。中國農村未婚男性青年將近3000萬人，而一二線城市的未婚女性青年則可能有2000萬人以上，此種失衡分佈也擴大中國婚育程度偏低的問題。

王占璽指出，2026年2月上旬網信辦展開專項行動，將不婚不育、反婚反育、性別對立等資訊視為違規內容。此舉說明在持續惡化的少子化壓力下，青年婚育已經上升為具有政治敏感性的內容，也反映當前鼓勵婚育政策缺乏成效，需要動用意識型態工具進行治理。

在老齡化問題上，「未富先老」與消費力疲弱則將造成另一種面貌的經濟社會衝擊。中國老齡化程度即將趕上其他東亞國家，但社會整體財富卻相對不足。同時，老年人口的財富分配嚴重不均，在目前超過3.2億的退休人口中，領取每月養老金低於200元人民幣的農民高達1.8億人，而月領超過5000元以上的城鎮退休人員僅約1700萬人，佔退休人口總數的5.3%。

王占璽分析，生育率持續下降與高速的老齡化，已經成為當前中國經濟與社會發展的新興社會問題，中長期更將形成可持續發展的重要障礙，對於經濟社會結構的破壞力恐怕遠超過預期。

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