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    首頁 > 政治

    霸凌新事證？顏慧欣辭世消息傳出後火速遭退群 洪孟楷曝一截圖質疑

    2026/04/17 12:34 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委洪孟楷質疑，經貿辦第一時間竟是將其從群組移除？是要切割、避嫌、還是掩蓋什麼？（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委洪孟楷質疑，經貿辦第一時間竟是將其從群組移除？是要切割、避嫌、還是掩蓋什麼？（記者羅國嘉攝）

    行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣，疑似遭霸凌輕生案風暴擴大，國民黨立委洪孟楷今（17）日曝光內部群組截圖，截圖顯示3月24日媒體揭露顏慧欣辭世消息後，總談判代表楊珍妮的機要竟於隔日「火速」將顏踢出公務群組，洪質疑，經貿辦第一時間竟是將其從群組移除？是要切割、避嫌、還是掩蓋什麼？

    洪孟楷指出，「身爲涉外公務人員，我們也覺得很灰心，明明台灣的國際空間是大家的共識，但是現在什麼事做不成，只要推給中國就好了」，這是昨晚收到的爆料，在他質詢顏慧欣疑似遭霸凌一事之後又再收到的沉重訊息。

    「霸凌零容忍，是社會共識。」洪孟楷表示，國人更有權知道真相，尤其事關對外經貿談判。但顏慧欣辭職信已直言「CPTPP沒有規劃、沒有方向」，政府卻仍試圖大事化小。前日質詢中，徐執行秘書面對是否曾有咆哮辱罵的問題，沒有正面回答，只以「沒印象」帶過。不是回答Yes or No，卻用沒印象，像極了受過專業訓練後所提供的標準答案。

    洪孟楷也說，昨晚收到的爆料更附上此截圖，訊息內容直陳，「這是OTN與駐外商務人員的群組，可以看到3/25才由楊珍妮的機要林邵貞將顏慧欣移除。如果辭職早已生效，爲何不在生效後就移除，難道是3/24看報才知道顏過世了嗎？」

    洪孟楷表示，他知道事情已經進入調查階段，而這則訊息是否屬實，以及調查小組是否有掌握這則訊息，他認為這很關鍵，因為如果這則訊息為真，代表3月24日前，顏慧欣都還一直在公務群組裡面，而3月24日離世新聞出來後，最短時間內，經貿辦選擇的做法並不是向家屬聯繫慰問？而是機要秘書急著把顏慧欣踢出群組？是要切割、避嫌、還是掩蓋什麼？這樣的行為，怎麼想都很奇怪。

    洪孟楷說，他支持前部長、顏慧欣父親願意站出來說明，讓調查小組能有更進一步說法。他同情白髮人送黑髮人的悲劇，誰都於心不忍。但更重要的是要一個事實的真相，也才不會讓霸凌的氛圍持續蔓延。

    國民黨立委洪孟楷今曝光內部群組截圖。（圖截取自洪孟凱臉書粉專）

    國民黨立委洪孟楷今曝光內部群組截圖。（圖截取自洪孟凱臉書粉專）

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