引進印度移工 藍要求卓揆立院專報逕付二讀

立法院國民黨團提案，要求行政院長卓榮泰率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台對我國整體勞工政策與社會治安的衝擊及相關配套防治作為」專案報告並備質詢。（記者方賓照攝）

勞動部長洪申翰日前表示首批印度移工最快今年可能引進，引起部分民眾關切治安是否受影響。立法院國民黨團今日於立法院會提案，要求行政院長卓榮泰率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台對我國整體勞工政策與社會治安的衝擊及相關配套（含強化國與國直聘制度及失聯移工強制遣返機制）防治作為」專案報告並備質詢。依黨團共識，此案不表決，逕付二讀交付協商。

國民黨團指出，引進印度移工議題早在2023年即引起當時社會大眾和在野黨質疑，民進黨政府卻操作成「假消息」、「中國的認知作戰」。此「假消息」在缺乏社會溝通的情況下，2024年民進黨政府卻與印度偷偷摸摸簽署合作備忘錄（MOU），國人群起譁然。

請繼續往下閱讀...

國民黨團表示，在公共政策網路參與平台上，負面聲量遠高於正面聲量，好感度只有0.28，因擔心治安與性平惡化，不相信政府會嚴格把關，已突破3.5萬人連署要求立即中止。國人更認為台灣失聯移工問題嚴重，現有的9.3萬逃逸移工全台流竄，不僅成為治安漏洞，更曝露移工管理正面臨實質崩盤，造成嚴重治安危機且引發國人焦慮恐懼。「印度移工」議題甚至在許多國家引發廣泛討論。

國民黨團提出3點主張，一、在現行制度未改善前，反對印度移工來台；二、行政院應立即說明完整政策動機和產業需求；三、在高達9.3萬逃逸移工問題未有效解決之前，不得任意擴大移工來源國。

國民黨團建請院會作成決議，針對開放印度移工來台，國人深感憂心，要求行政院長率相關部會首長向立法院提出「開放印度移工來台對我國整體勞工政策與社會治安的衝擊及相關配套（含強化國與國直聘制度及失聯移工強制遣返機制）防治作為」專案報告並備質詢。

立法院長韓國瑜上午召集朝野黨團協商達成共識，依黨團共識，此案不說明及發言，並不表決，逕付二讀交付協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法