形容柯文哲是「欽差要犯」 陳佩琪爆柯換電子腳鐐「三不五時被問候」

陳佩琪今發文表示，柯文哲14日去換一個電子腳鐐後「再度收訊不良」，柯三不五時就被「打電話問候」。（圖擷取自陳佩琪臉書）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，完整判決書於10日公開。柯文哲妻子陳佩琪時常在臉書發文抒發對總統賴清德與司法體系的不滿，今（16日）早陳再度發文表示，柯文哲14日換一個電子腳鐐後「再度收訊不良」，柯三不五時就被「打電話問候」。

陳佩琪提到，昨晚她沒睡好，早上又要很早起來準備東西，現在跟柯文哲在高鐵車廂上準備閉目養神，沒想到「問候」柯文哲的電話一直響，吵到令人睡不著。陳佩琪將柯形容為「皇上身邊的欽差要犯」，並透露：「至少先前一天照相上傳一次就可交代了事了，但這週二不知為何要他去換了一顆新腳鐐後，從此就『再次』收訊不良，三不五時打電話問候先生一下，跟剛被放出來時一樣。」

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陳佩琪表示，她本身就有嚴重憂鬱症狀，晚上會睡不好，現在坐在先生旁邊，電話鈴聲吵到人睡不著覺，「現在連車上打個盹的美夢都破裂了」。隨後陳佩琪分享她寫的「劇本」，並提到她自己喜歡追劇，先前「如懿傳」裡面，皇后賞賜甚得乾隆喜歡的兩個寵妃各一個手環，某天摔壞了，裡面跑出許多「零陵香」，陳最後也意有所指地說：「不知腳鐐剪掉，裡頭會跑出什麼？」

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