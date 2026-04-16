追蹤器風波藍營指控很大卻不報案？粉專：政治操作動機不單純

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，藍營文傳會主委尹乃菁跳出來指控是民進黨做的，還對總統賴清德嗆聲，不過藍營卻沒有人去報警，李乾龍本人被問到此事時也否認。對此，粉專「聲量看政治」表示，現在比較像是國民黨先丟出最重的政治控訴，但不願立刻接受最基本的司法檢驗，讓人合理懷疑其政治操作動機並不單純。

臉書粉專「聲量看政治」表示，這件事目前呈現出一種很明顯的「先政治指控、司法程序不一定會做」的樣子。因為截至昨晚，警方都未接獲正式報案，而且警方主動聯繫後，李乾龍一度仍婉拒報案，說這是去年11月發現的事，還笑說「小事不報案」。

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粉專分析，從法律實務來看，這並不尋常。若真的在車上發現追蹤器，正常第一時間應先保全證物、報案、送鑑識、比對設備訊號來源、回溯安裝時間與地點，然後調閱監視器。而且，警方若要協助調閱監視器，不報案就很難真的開始去查。

粉專指出，因此，國民黨不直接提告，在法律上最可能代表的，至少有這幾種可能：「第一，證據不完整，一旦正式報案，所有細節都要被檢驗，如果是自己人幹的呢？第二，來源其實不確定，若進入偵查，最後查出來如果不是賴總統呢？所以，他們要的是政治效果，不是先求法律權益。」因為，一旦先進入司法程序，整個論述就會從「我們被國家機器監控」變成「請提出物證、時間軸、保全流程、安裝地點與可能的嫌疑人」。從政治宣傳來說，國民黨怎麼可能自捅呢？

粉專續指，尹乃菁這套說法就是典型的「受害者動員」，一是把支持者情緒快速拉高，把事件直接上綱到「執政者迫害在野黨」；二是把證據不足轉化成陰謀論，「查不到」本身就能被說成「對方搞威權監聽」；三是把現在查不清的問題，變成未來的相罵本，所以「等你卸任再追究」這種說法，本質上是政治威恐嚇與支持者動員的話術，至於是否自導自演？目前沒有證據，但同樣地，也沒有證據支持尹乃菁的指控。在證據兩邊都不足的情況下，最穩當的判斷，就是國民黨在政治操作。

粉專補充，就法律可信度而言，國民黨目前完全站不住腳。因為沒有正式報案、沒有公開鑑識結果、沒有公開證物資訊，就政治操作而言，反正先塑造自己是「被迫害的在野黨」。先把事件拿來做政治消費，就自導自演的可能性而言，只能說不能排除，但也不能指認。因為真正能回答這題的，是報案後的鑑識結果、證物流向、監視器畫面、通聯紀錄與設備來源，現在這些什麼都沒有。

粉專直言，所以，現在比較像是先丟出最重的政治控訴，但不願立刻接受最基本的司法檢驗，讓人合理懷疑其政治操作動機並不單純。

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