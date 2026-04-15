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    首頁 > 政治

    直擊》賴清德宣布桃竹市長戰將 調麥「啪」一聲電到縮手

    2026/04/15 16:46 記者陳政宇／台北報導
    民進黨中執會今天通過徵召黃世杰參選桃園市長、莊競程參選新竹市長，會後舉行提名記者會，黨主席賴清德上台發言。（記者劉信德攝）

    民進黨中執會今天通過徵召黃世杰參選桃園市長、莊競程參選新竹市長，會後舉行提名記者會，黨主席賴清德上台發言。（記者劉信德攝）

    2026百里侯爭霸戰開打，兼任民進黨主席的總統賴清德今（15日）宣布，提名黃世杰參選桃園市長、莊競程參選新竹市長。不過，賴清德發言前調整麥克風時，意外遭遇靜電，現場發出清晰的「啪」一聲後，賴迅速縮手並冷靜笑稱「有點靜電」。

    民進黨中執會今天通過徵召黃世杰參選桃園市長、莊競程參選新竹市長，會後舉行提名記者會。賴清德上台發言時，調整麥克風頭的位置，現場突發出「啪」的一聲，賴因觸電瞬間將手抽回。

    隨後，賴清德冷靜地將雙掌扶正麥克風，並笑稱「好像有點靜電」，才開始正式致詞。

    賴清德說，黃世杰與莊競程有三項共同特點，第一是年輕有為，對國家社會充滿理想抱負；第二是都擁有良好的學經歷，既擁有立法院的歷練，也擁有行政的訓練，非常難得；第三，都是專業的好人才，一位擁有深厚的法學專業，另一位則擁有生物科技的專業。

    賴清德進一步介紹，黃世杰的法學專業，不僅在立法院對國家有貢獻，早在桃園市升格之初就被延攬至市政府，用法學專業解決1500項法制問題，奠定桃園作為直轄市未來發展的基礎。黃進入立法院後，也為國家建立典章制度，協助政府推動各項福國利民的法案。

    賴清德指出，莊競程是生醫博士，不僅對學術研究有掌握，進入立法院時也協助國家推動再生醫療產業、生技醫療產業，並順利通過「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」，對生醫產業有非常大的貢獻。新竹市是台灣未來第二座護國神山生醫產業的重鎮，莊是不二人選。

    民進黨15日在中執會後舉行新竹市長、桃園市長候選人提名記者會，黨主席賴清德（中）分別為新竹市長參選人莊競程（左）、桃園市長參選人黃世杰（右）繫上競選背帶，並一同呼口號預祝當選。（記者劉信德攝）

    民進黨15日在中執會後舉行新竹市長、桃園市長候選人提名記者會，黨主席賴清德（中）分別為新竹市長參選人莊競程（左）、桃園市長參選人黃世杰（右）繫上競選背帶，並一同呼口號預祝當選。（記者劉信德攝）

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