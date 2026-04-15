培育「台灣之光」 陳亭妃促建捐助平台補基層體育缺口

南市立委陳亭妃籲政府強化制度，引入民間力量補足運動經費。（南市立委陳亭妃服務處提供）

培育一位「台灣之光」，往往不是單一選手的努力，而是整個家庭長年投入的心血與龐大經費。立法委員陳亭妃今（15）日於立法院針對「運動產業專案報告」質詢時直言，台灣體育當前最嚴峻的問題，在於基層經費與資源長期不足，從頂尖國手到基層潛力選手，普遍面臨資源匱乏的困境。

陳亭妃指出，許多選手從小訓練、參賽到累積積分，背後往往是父母甚至祖父母傾全家之力支持，尤其在少子化趨勢下，家長更憂心是否有能力讓孩子走上體育這條路，成為沉重負擔。

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她進一步表示，現行《優秀運動選手培養辦法》雖將選手分為4級，但各級補助與實際需求落差甚大，制度無法有效支撐選手長期發展。政府應提出更具力道的承諾，從制度面引入民間資源，協助補足經費缺口，讓家長相信孩子追夢不再孤軍奮戰。

針對資源媒合機制，陳亭妃指出，目前即使政策方向正確，若缺乏有效平台與推廣，企業與選手之間仍難以建立連結，導致資源無法精準投入。她強調，「讓想捐助的人知道往哪走，想被協助的人知道往哪去」，關鍵就在於資訊透明與對等。

為此，她要求運動部加速整合民間力量，並於今年底前完成企業捐贈對接平台優化，讓企業清楚了解捐贈不僅可享稅務優惠，更能實質投入體育人才培育，避免良善政策流於形式。

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