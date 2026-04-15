基北北桃減碳存摺頒獎 蔣萬安4人輪流「秀政績」酸中央不做地方做

台北市長蔣萬安（左2）、基隆市長謝國樑（左3）、新北市副市長劉和然（左1）、桃園市副市長蘇俊賓（右1），今共同出席減碳大聯盟頒獎記者會。（記者董冠怡攝）

基北北桃四市從2024年起推出「我的減碳存摺」，鼓勵民眾搭乘公車、捷運等大眾運輸，減碳生活。台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓，今共同出席減碳大聯盟頒獎記者會，宣布5月起將「步行」納入減碳計算，並藉由分享城市減碳經驗，輪流「秀政績」至少15分鐘，以直接或間接方式劍指中央不做的政策，地方帶頭做。

蔣萬安表示，在四市公私協力合作下，「我的減碳存摺」去年有48萬餘人響應，至少減碳7萬2000公斤。今年升級2.0版本有兩個亮點，其一是下修兌獎門檻，過去20公斤才能兌獎，這次新增5公斤的級距，另一為5月1日起將「步行」納入減碳計算。

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此外，他也提到持續布建行人友善區、行人優先區，多個縣市都前來考察，樂見桃園市也加入隨袋徵收行列，開始回憶起去年出訪法國出席巴黎協議簽訂十週年紀念論壇，分享台北市從垃圾不落地到隨袋徵收，有效減少垃圾量的經驗。「其實很多政策如果中央願意推行當然很好，但有時中央考量諸多因素，沒有關係，北部四市先做，希望能夠起到帶頭的作用。」

蘇俊賓指出，「基北北桃都會通」推行至今，桃園大眾運輸成長率逾六成，很多重要政策不見得要砸大錢，但是可以改變民眾生活習慣，替未來打下城市基礎，例如TPASS跟垃圾費隨袋徵收。「其實很多政策中央早就該做，中央做的比較慢的，基北北桃先做，中央覺得有價值的話，還是呼籲全國一起響應。」

劉和然認為，很多事情應要中央一起做，就像營養午餐，22個縣市都在做，中央也應一起做，少子女化辦公室有5000多億元的預算，可是卻丟給各縣市自己來，「中央不做，北台先開始！」強調基北北桃的好處就是，不管哪一縣市提出政策，其他三市覺得好就跟進，減碳存摺就是這樣開始的，「一個城市可以走得很有特色，一群城市一起走可以走得很穩、很遠且長久。」

交通減碳方面，劉說明，新北市持續推動公共運輸建設，包括淡江大橋完工啟用後，新增三條公車路線，包括往返桃園機場、板橋車站的快捷公車，以及串聯淡水、八里景點的觀光公車，將加入減碳存摺，捷運三鶯線也即將通車，自行車道已建置近700公里，朝900公里目標邁進，全市YouBike站點達1529站，日均使用逾14萬人次。「四市一定會竭盡所能，把所有運輸工具做到讓大眾很方便，應用於減碳存摺。

謝國樑說，減碳存摺活動經由公私部門通力合作，現在已經將近有50萬人參與，並且一一點名獲獎的機關學校、民間企業與運輸業者，另分享基隆市在去年永續城市大調查中，獲得「永續城市環境力特別傑出獎」，將持續貢獻心力推動四市減碳，投入市區幹線與觀光路線運營，讓基隆慢慢邁入低碳智慧、永續的觀光城市。

他補充，基隆第1批電動公車兼重要減碳工具，將於下半年、第4季投入營運，預計3年內全部汰換成電動低底盤公車，完成減碳工作，同時推薦造訪基隆，搭乘近期上路的首輛雙層觀光巴士與享用美食小吃。

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