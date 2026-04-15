駁斥陳智菡「繳不出卡費」指控 李貞秀轟她是民眾黨蛀蟲

被民眾黨中央除籍的前不分區立委、中配李貞秀。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀遭到黨中評會除籍後，為捍衛自身人格清白，先是發聲明駁斥收錢並曝遭黨中央施壓，隔日更連上節目爆猛料，指控黃國昌立場前後不一、陳智菡向媒體放話李索要五千萬離職「對價」，但陳隨即反駁「子虛烏有」，反指李自陳經濟困難「繳不出卡費」，雙方持續互槓。李今續上節目回應，她支出一向精打細算，除之前車子意外爆胎，其他都是規劃好的花費，強調她是「不繳循環利息的」。

李貞秀昨於三立節目「94要客訴」中表示，她之前收到訊息得知，黨團主任陳智菡已放消息給媒體說她要新台幣5000萬元才肯下台，被陳以「子虛烏有」駁斥，還稱李在就職前就透露過自己有經濟困難、卡費甚至繳不出來，籲李作為前民代，講話應有基本公信力。

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李貞秀今（15）天中午上電視節目《中午鏡來講》表示，對於她爆料黨團主任陳智菡向媒體誆稱「她要5000萬」卻被否認一事，她解釋，她在就職前確實花了上千萬的「老本」，從競選、跑行程等都自己出錢，除了期間意外開車開到爆胎，她才向親友借8萬塊應急，她強調自己支出謹慎，「我都不要繳循環利息，是算好才繳的」，重申她為參選付出了許多金錢和精力。

她接著批評，陳智菡向來會在黨內「鬥所有人」、是蛀蟲，跟黨主席黃國昌一起打壓老員工，甚至「歧視陸配、打壓陸配」，更說要不是之前被分配到司法法制委員會的黃國昌委員辦公室實習，他們兩人並不會有所接觸。

主持人進一步問李貞秀，若她是因為沒人選黃所在的司法法制委員會才被派去實習，那是不是代表黃在黨內「人緣很差」？對此，李僅輕笑一聲，沒有予以回應。

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