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    首頁 > 政治

    博士論文被酸「維基貼上」陳亭妃怒告林國春、呂謦煒求償160萬一審敗訴

    2026/04/15 16:01 記者張文川／台北報導
    民進黨立委陳亭妃（左）為了論文問題怒告林國春、呂謦煒2人。（資料照）

    民進黨立委陳亭妃（左）為了論文問題怒告林國春、呂謦煒2人。（資料照）

    國民黨新北市議員林國春2023年參選立委期間，與時任國民黨副發言人、現任基隆市政府民政處長呂謦煒合開記者會，控訴民進黨立委陳亭妃的長榮大學經管所博士論文涉抄襲，陳亭妃控告2人侵害名譽權，提民事訴訟請求連帶賠償160萬元；台北地方法院審理後，認為陳的論文引用資料方式，讀者若未查詢論文上所載的引用網址、並前後翻閱比對，將難以知道是引用別人的創作，2人已盡合理查證 且善意發表評論，今判決駁回陳亭妃之訴，林國春2人免賠。可上訴。

    林國春、呂謦煒於2023年指控，陳亭妃於2019年在長榮大學經營管理研究所所提交的博士論文「台灣六都行政管理績效衡量之研究」，經圖靈系統比對，有高達25%內容相似度，第25頁大幅摘錄維基百科條文，卻未標示出處，將條目網址直接列入正文，2人援引長榮大學規範，主張論文若非原創部分逾13%，即不具原創性，批評陳亭妃「抄襲、不法學位、智慧竊盜、學術詐欺集團」等。

    陳亭妃認為，林、呂為了選舉操作而不實指控，不僅傷害其人格，也牽連無辜的指導教授，當年份該研究所的博士論文並未規定圖靈原創性比對須低於13%，且她的論文有引註引用的資料，合乎規定，2人未向長榮大學查證、確認其論文的引註方式合規，即以偏激、不堪的文字大筆批評，已逾越合理評論範疇，向2人求償160萬元。

    林、呂反駁指出，陳亭妃是5連霸立委，其誠信、操守與公共利益有高度相關，她的博士論文與維基百科內容有多處相同，他們以圖靈比對等方式查證後發表言論，已善盡合理查證義務，屬合理評論。

    北院法官比對後指出，陳的論文雖有註明資料來源，但引用資料格式確實有所不當，與學術倫理所要求的引註格式不符，確有瑕疵，論文是否挪用他人的創作，屬可受公評之事，2人已盡合理查證，評論用詞縱使尖酸，陳身為公眾人物，也應容忍退讓，故判2人無須賠償。

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