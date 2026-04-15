對決張善政！ 黃世杰拋桃園3大願景：一起找回光榮感

民進黨15日在中執會後舉行新竹市長、桃園市長候選人提名記者會，正式提名黃世杰參選桃園市長。（記者劉信德攝）

迎戰2026大選，民進黨今（15日）宣布徵召前立委、前法務部次長黃世杰參選桃園市長，迎戰現任市長張善政。黃世杰強調，未來將推動桃園交通改善、產業升級與政府效能革新，誓言帶領家鄉找回光榮感。

民進黨中執會今正式提名由黃世杰參選桃園市長、莊競程參選新竹市長。黨主席賴清德於提名記者會說明，2位被提名人皆具備年輕有為、擁有立法院與行政歷練，且為專業人才等3項共同特點。

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關於黃世杰，賴清德細數，黃取得台大法律系、台大法學碩士、美國哥倫比亞法學碩士的學位，更是司法官高考及格，辭去法務部次長投入桃園市長選舉，可看出其決心。黃的法學專業不只在立法院貢獻國家，早在桃園市升格之初便被延攬入市府，解決當時千頭萬緒的1500項法制問題，更奠定桃園市作為直轄市的未來發展基礎。

黃世杰則感性開場說，他出生於桃園新屋笨港，吹著新屋的海風長大，小時候阿婆每天都會牽著他的手，一起去家裡對面的天后宮拜媽祖；求學時期，他和同學們在中壢的籃球場，一起揮灑青春汗水。即使後來到台北和紐約念書，踏上更廣闊的世界，但他的心始終沒離開過桃園，生命軌跡始終和這座城市緊緊相連。

關於市政擘畫，黃世杰說明，他未來將帶領熟悉的桃園市府，全心全力、無後顧之憂地解決市政問題，亦即解決市民的問題。例如交通問題，除了捷運的路網延伸與串聯必須再加速，市民通勤堵塞的交通瓶頸必須運用交通管理與智慧號誌等方法解決，瓶頸道路也要打通。同時也要改善大眾運輸，包括公車與軌道運輸的服務品質，才能把不必要的通勤時間還給家庭和每一位市民。

此外，黃世杰指出，桃園不但是台灣國門，擁有堅實的製造業基礎，更處於全球航太與物流的樞紐位置。未來要加強發揮桃園的優勢，更快速把桃園整合進全球科技業的版圖，吸引科技公司把最高價值的產業設在桃園。同時，也要協助傳統產業數位升級，創造更多高薪就業機會，讓年輕人在桃園安居樂業。

「要達成這樣的目標，桃園的公共服務品質必須再升級，市政府的行政效能也要再革新。」黃世杰強調，要讓有限的公務人力發揮最大效能、合理的工作負擔，才能發揮創意、勇於任事。桃園不只經濟要強，也要生活好。無論是治安的維護、教育資源的均衡、醫療體系的擴充，到各項公共服務品質的升級，都要有明確的指標與提升的方法。

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