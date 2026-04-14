李貞秀質詢處女秀卡詞有隱情？ 王義川憶當天詭異情景大驚！

李貞秀遭民眾黨開除黨籍。（記者廖振輝攝）

民眾黨週一（13日）宣布開除今年2月就任不分區立委的中配李貞秀黨籍，李貞秀跳出來反咬現任主席黃國昌、黨秘書長周榆修、黨團主任陳智菡、總召陳清龍等人施壓她退位，引發外界熱議。對此，民進黨立委王義川憶起李貞秀在立法院會質詢處女秀時的「詭異」情景，直呼看到白營的裁處聲明後終於恍然大悟當天發生了什麼事！

民眾黨13日對外宣稱，已依黨內《紀律評議裁決準則》第三十二條「違反黨團議事運作」、第三十六條「其他違紀特別決議」，對李貞秀祭出開除黨籍處分，即日起生效。白營聲明中指稱，「受處分人（李貞秀）於 2026年4月7日會議上明確將『辭任不分區立委』作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理……」。

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針對黨的「要錢」指控，李貞秀晚間發聲駁斥，聲稱自己「不拿一分錢、不求任何職位」，並反咬黃國昌等人，控訴「2026年4月7日，在距離本人立法院總質詢不到一小時之際，包括黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍四人集體要求本人於該場總質詢結束後，公開宣布辭去立法委員職務。」

上述提到的關鍵時間「4月7日」，正是李貞秀上任立委以來首次在立法院會登場質詢，結果行政院長卓榮泰拒絕備詢，讓李貞秀又落得「對空氣質詢」的窘境。

王義川13日在政論節目《有話鏡來講》表示，雖然李貞秀因為疑似雙重國籍致使立委資格有爭議，但李上任以來每次表決都有照黨團要求做、每次開會也都有去、內政委員會質詢或院會總質詢李也都有上台，雖然是對空氣說話，他實在納悶李到底哪裡違反了「黨團運作」？直到民眾黨發的聲明曝光，他才恍然大悟，知道李貞秀到底哪裡「做錯了」。

王義川回憶，4月7日當天就他所知，民眾黨並沒有開考紀會之類的會議，那天是李貞秀總質詢處女秀，但不像之前在內政委員會質詢一樣，院會質詢時沒看到有其他民眾黨團的人上去幫忙李貞秀，讓李貞秀一個人在質詢台上尷尬、被卓榮泰「洗臉」，這是讓他覺得反常的其中一個點。

王義川接著說，他又想到李貞秀當天質詢播的投影片，最後可以看到出現「謝謝台灣民眾黨、謝謝柯文哲主席……」等字幕，當時他還在猜為何質詢最後要謝謝黨跟主席，而今看李貞秀反咬黃國昌等人施壓退位的事，才驚覺當時李貞秀可能就是被逼著在院會發表請辭立委聲明，所以投影片才出現那些字，怎料李貞秀不願意配合，原來當時李貞秀的不配合，就是違反「黨團運作」！

另外，主持人吳安琪也想到當天李貞秀被外界調侃質詢時結結巴巴、一度語塞，有沒有可能李貞秀手上拿的質詢稿寫的是請辭的聲明，但李貞秀不照念，脫稿發言才卡詞，王義川表示「應該是」。

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