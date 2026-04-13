北市府10年赴日考察逾百次 游淑慧：各式各樣名目、成效不彰

台北市議員游淑慧質疑北市府赴日考察名目林林總總、千奇百怪。（記者方賓照攝）

國民黨台北市議員游淑慧今在議會質詢指出，台北市政府公務員10年來花了5000多萬到日本考察100多次，各式各樣的名目有些相當奇怪，就算有些不錯的考察報告內容也不見落實，只是上網「高高掛起」，要學以致用才是關鍵；秘書長王玉芬表示，各單位的出國預算應該更嚴謹審查，部分行程類似的應該整併，不用單獨出團。

游淑慧表示，日本有先進的城市治理觀念，防震、治水等工程技術，工務單位去考察可以理解；但稅制、人事制度不同的稅捐單位、人事單位也都去日本考察，到底是考察什麼；還有捷運局去考察高齡化的捷運設施，聽起來很有道理，但高齡化的捷運設施和無障礙捷運設施有什麼不同？現在有哪些是捷運高齡化的設施？去年在交通委員會當召集委員，也沒看到有捷運設施是特別強調高齡化的捷運設施。

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游淑慧還提到，聯合醫院2019年去日本考察某個大學附屬醫院的一項牙科到宅治療服務，回來有推動嗎？2022年，柯文哲帶隊到沖繩考察悠遊卡使用狀況，現在沖繩雖然可以用，但也不普及；去年財政局稅捐處去考察碳稅、碳交易?「請問地方政府可以徵收碳稅嗎?」去年中山堂去考察公會堂修復，也不見市府有修復中山堂的計畫？還有市場處去考察市場多次，環南市場、士林市場考察後狀況頻頻，一直被抱怨，「考察了那麼多次，但市場改建成功的範例很少？」

人事處長張翠娟表示，去年有訂定出國計畫的初審原則，2023年8月對各機關的出國計畫有函示原則，要配合市長的施政內容報告跟政策白皮書，同時會回溯近3年的計畫；研考會主委殷瑋也說明，目前將出國報告抽查常規化，了解有沒有符合出國的名目或創新的發現。

游淑慧說，10年來5000多萬、100多次的考察，考察不是觀光，學以致用才是關鍵；若有基層公務員用心寫的好建議，不要高高掛起，要把它變成具體的政策。王玉芬表示，各單位提出出國預算時就應該更嚴謹的審查，檢視過去3年是否有類似的考察行程，各單位類似的行程可以整併，不用單獨出團。

研考會主委殷瑋說明，出國報告抽查常規劃。（記者方賓照攝）

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