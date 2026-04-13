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    首頁 > 政治

    稱鄭麗文訪中圓滿成功 盧秀燕：民進黨政府應盡快對接對台10項措施

    2026/04/13 08:02 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕表示，參拜白沙屯媽姐，祈求兩岸和平。（圖擷取自市府影片）

    台中市長盧秀燕表示，參拜白沙屯媽姐，祈求兩岸和平。（圖擷取自市府影片）

    白沙屯拱天宮媽祖進香昨日深夜11點55分出發，台中市長盧秀燕到場，她表示，祈求國民安康、風調雨順、兩岸和平、台灣安全；至於鄭習會，她覺得鄭麗文出訪中國是圓滿成功的，而中共已經釋出對台10項政策，希望民進黨能夠以台灣蒼生、以台灣經濟為念，不要為反對而反對，盡快對接中國跟落實。

    盧秀燕昨天深夜在白沙屯拱天宮媽祖婆遶境出發前參拜，受訪表示，她為民眾祈求國民安康、風調雨順、兩岸和平、台灣安全。

    她表示，因為媽祖不久以後就會進入台中市，因為每年都有數十萬的民眾跟著媽祖進香，所以安全跟交通非常重要。

    盧秀燕表示，因為白沙屯媽祖的路線飄忽不定，要看媽祖當天的指示，她強調，台中市警方過去幾年都非常有經驗，會把服務的範圍拉得很大，看媽祖路線怎麼走。最重要的是，中市這樣的服務跟交管，會讓媽祖跟數十萬的信徒能夠出入台中市平安順利。

    至於鄭習會，盧秀燕表示，她個人定義，國民黨主席鄭麗文這次的出訪中國是圓滿成功的。而中共已經釋出對台10項措施，她希望民進黨政府能夠以台灣蒼生、以台灣經濟為念，不要為反對而反對，盡快對接中國跟落實。

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