直言鄭習會格調崩壞 馬依翔：讓美看透國民黨「投降主義」

國民黨黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）本月十日於北京人民大會堂會面。（資料照，中國國民黨提供）

中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪中、並會晤中國共產黨總書記習近平，大談九二共識、反對台獨，中共今並宣布十項惠台措施，引發高度爭議。對此，台灣基進今指出，北京此次會面除對鄭「降格」接待、期間更照派機艦擾台，搭配經濟紅利等「流氓」手段引君入甕，更直言此行已讓美看透國民黨「投降」本質，可謂格調崩壞。

鄭麗文7日啟程赴中參與「鄭習會」，預計今（12）日傍晚搭機返抵桃園機場，結束「和平之旅」。對此，空軍備役上校、台灣基進秘書長馬依翔批評，此行不僅是台灣主權的恥辱，更是一場地緣政治的「鬧劇」，反諷鄭習會「從賀歲大戲縮水成無聊小劇」，習近平更是把鄭當成「細漢仔」，政治格調明顯崩壞。

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馬分析，從東亞研究的「朝貢外交」邏輯觀察，中共層級、規格的潛規則極其嚴苛，相比20年前連戰訪中「破冰」或是11年前的「馬習會」，鄭此次進京待遇明顯「降格」，也就是說，習近平看她既無實質基層實力、也缺乏黨內代表性，淪為「熱臉貼冷屁股」中共統戰樣板，不僅自降格調，回台後更恐遭黨內人馬冷眼旁觀，弊大於利。

馬依翔進一步指出，鄭訪中期間宣稱是要「換取和平」，但中共出動擾台的軍機、艦卻變本加厲，在我國防空識別區（ADIZ）內挑釁；馬痛批，此舉證明習近平不打算給國民黨任何實質安全承諾，除驗證中共「一手統戰、一手武嚇」未變，更凸顯鄭習會無法改變台海局勢，給了台灣主權一記響亮耳光。

馬依翔強調，鄭此次訪中除讓外界看見其與習的身分差距，更讓以美國為首的民主陣營看清國民黨在威權體制面前如軟骨症般的「投降主義醜態」，只會毀掉台灣在印太戰略中的互信基礎，即便國際社會認知台灣主流民意不願與中國統一，仍會讓盟友對台灣產生懷疑，使這場原應可望翻轉兩岸局勢的「年度賀歲大戲」，成了格調崩壞的「無聊小劇」。

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