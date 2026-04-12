陸戰較少掃市場 李四川：一定按選舉步驟進行 各年齡層都會接觸

國民黨新北市長參選人李四川（前排左）對於目前選戰規劃，他說，一定會按照選舉步驟，所有年齡層都會接觸，以及掃市場。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今早到新北市中和區出席緬甸新年浴佛祈福活動，對於目前選戰規劃，是否有包含客廳座談會、掃市場？李四川回應，他一定會按照選舉步驟，所有年齡層都會接觸，以及進行掃市場。

李四川在活動前接受媒體聯訪，對於國民黨新北市議員呂家愷建議接下來要多辦客廳會，或是跟年輕人的座談會，走出同溫層，李四川表示，他近日去坪林，也跟青農，一些年輕人回坪林種有機茶，也聽聽他們的問題，如果年底當選，會來幫他解決，所以對於年輕（族群）的部分，「我一定會按照我們的選舉步驟，一定不只有所謂的同溫層，所有年輕的、中年的、高齡的，我都會去接觸」。

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媒體也問到，關於陸戰的規劃，有沒有包含掃市場？目前比較少相關公開的行程。李四川回應，「我想這個選舉還相當的久，那我還沒有參選時，大概每個禮拜六、禮拜天都陪太太去掃市場，我大概買菜的狀況，有一次去的時候，賣豬肉的還說『我認識你』，所以這個一定會按照我的選舉步驟，那我們還是會進行」。

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