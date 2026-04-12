中共惠台10措施 金門縣府：前提是中央政策許可

副縣長李文良表示，希望兩岸能夠創造更好的氛圍，前提是相關的措施必須在中央政策的許可下才能進行推動。（資料照）

陳玉珍︰保持台灣韌性 可審慎評估

中共中央台辦今天宣布10項惠台措施，包括在條件具備下向金門通電等「新四通」及支援金門共用廈門新機場等；金門縣政府表示，前提是必須在中央政策許可下，只要有助創造兩岸氛圍，促進民生發展都樂觀其成。國民黨籍立委陳玉珍說，保持台灣韌性，可審慎評估。

中共「惠台措施」和金門具體有關的包括「推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉」、「支援金門共用廈門翔安機場」。

請繼續往下閱讀...

縣長陳福海公出未接電話，副縣長李文良、陳祥麟幾乎口徑一致表示，希望兩岸能夠創造更好的氛圍，前提是相關的措施必須在中央政策的許可下才能進行推動。李文良說，地方政府能做的部分就是盡力做好民眾與中央溝通的角色。

陳玉珍說，金門機場時常有霧，而廈門翔安機場很快就要落成，如果金門要共用廈門機場，現有構思中的金門馬山港已做好水文調查，是金門距離翔安機場最近的地方，如果能打造一個快速進出的地方，就有助「共用」。此外，針對通水等「新四通」等措施，其中通水的部分已經完成了，通電的部分只要一條電纜解決，但這還是需要台灣政府願意來解決。

陳玉珍說，就像通水一樣，金門仍有海淡廠，不會完全依賴中國，可以保持適當的韌性；通電也是如此，如果接電到金門，至少可以節省發電的經費；即使「萬一有什麼」，金門仍能保持韌性，並不衝突。她說，如果中國給台灣好的措施，台灣也同步加強自己的實力，「保持韌性是很重要的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法