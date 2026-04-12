國民黨市議員擬參選人楊智伃嗆許甫：不如先把帳務與法律爭議說清楚

國民黨同選區擬參選人楊智伃嗆許甫，「與其去指責別人的商店長什麼樣子，不如先把自己內部的帳務跟法律爭議說清楚。」（記者蔡愷恆攝）

民眾黨台北市議員第三選區（松信）擬參選人許甫今表示，關於「木可小物」跟政治獻金的爭議，認為民進黨也有類似的商店，應該用同一套標準檢視。國民黨同選區擬參選人楊智伃回應，與其去指責別人的商店長什麼樣子，不如先把自己內部的帳務跟法律爭議說清楚。

楊智伃說，法律的標準只有一套，不管是哪一個政黨，只要涉及公共利益跟政治獻金，都應該接受最高標準的檢驗。她強調，與其去指責別人的商店長什麼樣子，不如先把自己內部的帳務跟法律爭議說清楚。並說國民黨對於任何涉及財務透明度的問題，一直都是採取最嚴謹的態度，也希望各黨派都能誠實面對選民的質疑。

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另外，同黨市議員鍾小平爆料陳佩琪看豪宅，楊智伃提到，個別參選人或其家屬的私人行程，不便多做評論。但作為公眾人物，言行舉止確實會被放大檢視，相信選民心中自有衡量的標準。她補充，目前國民黨的重點還是放在各區參選人的政績推廣跟選民服務上。

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