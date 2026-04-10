鄭麗文落入中共設定語境 學者：讓和平敘事成為國共協力模式

學者指出，鄭麗文落入中共設定語境，讓和平敘事成為國共協力模式，國民黨講出中共想聽的話，甚至肯定中共對台做法。（路透）

「鄭習會」今（10）日登場，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致受訪說，大家都看到國民黨主席鄭麗文此次「非常雀躍」，但今天記者會上有媒體問她，所謂和平框架是什麼？她似乎沒辦法回答，以四兩撥千斤，很清楚看到，她落入中共所設定語境，讓和平敘事成為國共協力的模式，國民黨講出中共想聽的話，甚至肯定中共對台做法。

吳瑟致說，「鄭習會」試圖從會面中，形塑兩岸和平，但這個和平是有前提、有條件，甚至具「九二共識、一個中國、反對台獨」的政治框架，抹除台灣主權作為核心的論述。

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吳瑟致指出，習近平在談話中，幾乎是老調重彈，把過去對台的各種論述，包括從2019年的「習五點」，以及近幾年中共對台工作所提到的各種論述，再重新敘述一次，由此可知，中共對台政策及做法，其實有非常清晰堅守底線。

吳瑟致強調，鄭麗文此次也粉飾中共對台軍事行動，但談到兩岸和平，不能不提到中國對台的軍事威脅，但鄭幾乎絕口不提，她只提和平，提到兩岸的血緣、文化、歷史敘事。而這樣的粉飾，只會讓中共對台軍事動作更加正當化。把和平概念進入到中共敘事邏輯，讓台灣面對中國軍事威脅是非常危險的。

吳瑟致說，回到中共的角度，把「鄭習會」形塑成在台灣有對外敘事方式，台灣仍有一股可以跟中國對話的力量，如此也弱化民進黨政府的正當性或代表性。

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