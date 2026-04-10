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    首頁 > 政治

    和平框架就是統一框架！陸委會批鄭麗文淪「統戰幫手」

    2026/04/10 19:06 記者鍾麗華／台北報導
    針對「鄭習會」，陸委會10日舉行記者會，陸委會主委邱垂正發表聲明回應。左為陸委會副主委梁文傑。（記者方賓照攝）

    針對「鄭習會」，陸委會10日舉行記者會，陸委會主委邱垂正發表聲明回應。左為陸委會副主委梁文傑。（記者方賓照攝）

    「鄭習會」今（10）日登場，陸委會批評，「和平框架」就是「統一框架」，中共刻意營造台灣屬於中國內政假象，混淆國際視聽，達其「反對外部勢力介入」的目標。國民黨主席鄭麗文附和中共敘事，甚至吹捧中共治理成就，不僅背離台灣主流民意，也與國際社會關切台海和平、反對中共脅迫的認知大相逕庭。鄭說台灣不要當棋子，卻甘願淪為中共「統戰幫手」、為中共擦脂抹粉，對中共「霸權擴張」、「以武謀統」的野心視而不見。

    陸委會主委邱垂正表示，國共此次重申「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎，惟2019年「習五條」後，北京當局定義下的「九二共識」，就是「一個中國」、「一國兩制」，我政府與台灣人民絕不接受，這就是台灣共識。鄭麗文堅持「九二共識」，其實是在幫中共意圖「消滅中華民國」背書，是將「併吞毒藥」當成「和平解藥」。

    邱垂正說，此次「鄭習會」在在突出兩黨以「和平」為名，實則是相互呼應所謂「民族復興統一」、「兩岸同屬一中」的對台統戰本質，陸委會表達遺憾並強調，習、鄭兩人的所謂「意見主張」，實際上是完全依據長期以來的中共對台政策，推動消滅中華民國的政治進階倡議。

    邱垂正強調，鄭麗文宣稱將建構「兩岸和平的制度化」、達成「和平框架」，「使兩岸的和平發展走向不可逆，從根本上消除所有的衝突誘因」，然而對中共來說，唯有台灣接受「一國兩制」、中華民國不再存在，才會停止軍事恫嚇，才會有和平。鄭所說的「和平框架」，實質上就是「統一框架」，用和平包裝統一；所謂「兩岸和平的制度化」，實質上就是習近平所提的「一國兩制台灣方案」。

    邱垂正說，我們嚴正關切國民黨如何實踐所謂「兩岸和平框架」的兩黨政治倡議，如果這項合作是在未正視中華民國存在的事實、未尊重台灣人民意願、中共持續對台軍事威嚇的情況下進行，政府絕不接受，且將採取必要作為，守護中華民國及台灣的自由民主。

    被問到政府會採取什麼必要作為？陸委會副主委梁文傑說，目前為止只看到鄭麗文的談話，接下來要看他們實質做了什麼、雙方互動的模式，尤其是已經送到立法院的國防特別條例草案，是否能順利進行，有沒有因此而受影響，如果有違反相關的法令，政府就會採取必要的作為。

    鄭麗文與習近平會面。（美聯社）

    鄭麗文與習近平會面。（美聯社）

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