鄭麗文大讚中國脫貧！律師陳怡凱曬官方數據：在台灣算民不聊生

國民黨主席鄭麗文訪中。（歐新社）

國民黨主席鄭麗文今日在北京會晤中國領導人習近平，她發言時大讚中國在習近平的帶領下「完全脫貧」成為「小康社會」。對此，律師陳怡凱引述中國官方數據指出，該國平均可支配收入每月約3615元人民幣（約新台幣1萬6800元），若是農民，更僅有2038元人民幣（約新台幣9500元）。他指出，同樣的標準，在台灣恐怕會被說是「民不聊生」。

陳怡凱今日在粉專「一個律師的筆記本」發文表示，鄭麗文今天搭著大巴「進宮面聖」，還當面讚頌紅朝今上「實現完全脫貧」。然而依照中國官方數據，該國2025年人均可支配收入是人民幣4萬3377元（約新台幣20萬元），平均月收約3615元人民幣；工資性收入更只有2萬4555元（約新台幣11萬5000元），平均每月僅2046元（約新台幣9500元）。

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「再者，如果你剛好是廣大中國農村的居民？那不好意思了，一年的可支配收入只有2萬4456元（約新台幣11萬4000元），平均每月僅2038元。」

陳怡凱表示，這還是假設官方沒有造假灌水的統計數據。至於官方數據的可信度有多少？每個人可以有自己的判斷。陳怡凱說「實現完全脫貧」倒也不能說一定不對，這就看對於「貧」的定義是什麼。好跟壞、貧與富都是相對的概念，要看跟什麼對象作比較。

他諷刺，如果要跟文革時代比，現在的中國人或許不算窮；但其中的許多人，尤其是廣大的中國農村人口，若在台灣還是很可能會被列入低收入戶。不過，在一心頌聖的中國國民黨主席看來，這還是算得上「完全脫貧」的盛世偉業。「儘管同樣的標準在台灣恐怕會被說成民不聊生。」

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