鄭麗文：兩岸共識一個中國、盼讓台灣重返世衛大會

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今與中共中央總書記習近平會面。（截自新華社網站）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今與中共中央總書記習近平會面。鄭麗文提出「兩岸和平，造福民生」5點主張，包括推動兩岸關係和平發展、謀求恢復兩岸協商機制、增進兩岸互惠互利、在政治互信中增進臺灣國際活動空間、持續發揮國共兩黨溝通平臺功能。

鄭麗文說，1992年兩岸各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識，同時求同存異，其相關規定和國際現實都體現了一個中國，應在此基礎下恢復協商機制，並在重建政治互信後，促成台灣重返世界衛生大會、國際民航組織大會

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「鄭習會」由習近平先致歡迎詞，再由鄭麗文發表談話，不過，由於鄭麗文講太久，記者被要求離場。因此鄭麗文的五點主張，會後才由國民黨文傳會提供。

一，推動兩岸關係和平發展：兩岸關係和平發展符合兩岸人民共同願望，符合中華民族整體利益，必須堅定推動。和平與發展是人類基本需求，海峽兩岸更不應相互對立，而需和諧相處。兩岸雙方、國共兩黨都有責任弘揚中華文化，以交流促進和平，以合作提升發展，建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架。

二，謀求恢復兩岸協商機制：兩岸協商與聯繫機制，曾對雙方和平與發展發揮不可或缺的功能，應當恢復。兩岸各自的法律法規都規範雙方不是國與國的關係。1992年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識，同時求同存異，成為兩岸協商與聯繫機制的政治基礎。歷史事實不容否認，應在此基礎上恢復協商機制，堆疊善意循環。

三，維護臺海和平穩定，增進兩岸互惠互利：和平穩定的臺海為區域各方期待，互惠互利的兩岸為雙方民意企盼，兩者相輔相成。兩岸雙方的相關規定和國際現實都體現了一個中國，兩岸應在此規定和現實下相互協作，處理分歧，磋商化解對立狀態，為區域安全做出貢獻。兩岸三通及減免關稅等經濟合作 23項協議，促進了共同發展、共同繁榮，有目共睹，獲兩岸各界肯定，應在堅持共同政治基礎上持續推廣實惠實利，增強兩岸和平的民意支撐。

四、在政治互信中增進臺灣國際活動空間：臺灣曾在九二共識的基礎上，以適當方式參與世界衛生大會、國際民航組織大會，但是得而復失。未來兩岸在重建政治互信後，應促成臺灣重返世界衛生大會、國際民航組織大會，以及探索臺灣參與國際刑警組織大會等。區域經濟整合攸關臺灣經濟發展，兩岸經濟合作可和臺灣參與區域經濟整合相互促進，兩岸得探索臺灣加入區域全面經濟夥伴協定及跨太平洋夥伴全面進步協定。

五、持續發揮國共兩黨溝通平臺功能：國共兩黨溝通平臺始終是兩岸關係和平發展、臺海和平穩定的正道力量，應當持續發揮功能。兩黨平臺的機制，包括高層對話、智庫論壇、青年交流、基層交流、臺商保障等，都曾引領及協助開創兩岸關係，當前與未來都應再藉這個平臺，不斷策勵兩岸各個領域、各個層面的交流合作、溝通研商，為臺海開太平，為民生增福祉。

鄭麗文最後表示，再次感謝中共中央和習總書記的邀請。交往交流本來就應該要有來有往，她衷心期盼將來有一天，「有機會讓我當主人，在臺灣歡迎習總書記和在座各位」。

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