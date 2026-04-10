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    首頁 > 政治

    嘉市前副議長蘇澤峰妻子參戰 西區議員選情升溫

    2026/04/10 13:24 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市前副議長、國民黨議員蘇澤峰宣布下屆由妻子「代夫出征」。（擷取蘇澤峰臉書）

    嘉市前副議長、國民黨議員蘇澤峰宣布下屆由妻子「代夫出征」。（擷取蘇澤峰臉書）

    嘉義市西區議員共13席，現任國民黨籍議員蘇澤峰宣布不再競選連任，由妻子林子淨以無黨籍「代夫出征」競選下屆議員；年底西區議員選舉，除現任議員爭取連任，還有本屆曾參選落敗選將、素人投入選舉，至少18人搶13席，讓選情升溫。

    蘇澤峰服務處主任林瑞彥說，蘇澤峰因生涯規劃下屆不再參選，然而為了不負選民的支持，由一路同行輔佐的「牽手」林子淨參選，延續蘇澤峰選民服務。

    嘉市西區議員現有陳姿妏、黃敏修、蘇澤峰、李忠曆、王浩、林煒軒、孫貫志、黃思婷、蔡坤叡、黃大祐、鄭光宏、張秀華，民進黨西區還增加提名黨部執行委員陳品蓁、立委蔡其昌前特助曾奕豪、前劉厝里長許明對參選。

    此外，還有嘉義市長黃敏惠的姪子黃政融以無黨籍參選議員，媒體人陳致愷、前市議員陳盛龍的媳婦姚欣妮等新人表態參選，其中陳盛龍是蘇澤峰舅舅，家族恐出現「網內互打」局面，讓西區議員選情受外界關注。

    國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，接下來將進入議員提名作業程序，會先召開委員會公布作業時程，預計5月展開提名程序。

    民眾黨表示，市長選舉與國民黨「藍白合」協商共推1人，西區議員雖有潛在人選，不過仍待與國民黨協商。

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