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    首頁 > 政治

    列鄭麗文致詞4大重點 范雲批可恥：向習近平繳「投降書」

    2026/04/10 13:12 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團書記長范雲。（資料照）

    立法院民進黨團書記長范雲。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今天（10日）上午在北京人民大會堂東大廳會晤中共總書記習近平。立法院民進黨團書記長范雲盤點鄭談到的四大重點，並痛批可恥、繳了一篇令人毛骨悚然的「投降書」，做為國民黨主席，要怎麼面對國民黨過去所有曾因反共而犧牲生命的前輩們。

    針對鄭麗文在「習鄭會」的致詞內容，范雲在社群平台撰文解讀，鄭麗文說兩岸「應該進一步建構具制度性與持續性的合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉、從根本上消除所有衝突誘因」，大家都清楚，在中共的定義裡，九二共識，就是一國兩制。鄭所謂的制度，就是中共的一國兩制嗎？

    范雲續指，鄭麗文還說「希望在貴我兩黨奮鬥不懈努力之下，台灣海峽不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤」。鄭投降的方式是放棄國際盟友，什麼是外力？在北京語境中，就是在指美國與日本。做為台灣主要在野黨的黨主席，公開羞辱台灣的民主同盟國家，是在向世界宣告「台灣不需要國際支援」，切斷台灣最重要的安全防線嗎？

    此外，范雲觀察到，鄭麗文通篇未提「中華民國」，反而不斷強調「兩岸中國人」、「炎黃子孫」、「中華民族偉大復興」。鄭的投降書是在配合中國把兩岸問題定位為中國內部問題，用「中華文明復興」這種虛無縹緲的詞彙，來掩蓋中共對台的侵略意圖。不僅是遞投降書，還自貶尊嚴為中共政權擦脂抹粉。

    范雲並指出，⁠鄭麗文無視中共基層民眾的苦日子，居然能夠在全球媒體的注視下，說出「大陸發展在習總書記領導下，實踐完全脫貧、建成全面小康社會，成就非凡，持續騰飛，十五五的規劃剛剛開局，必將再上新台階，值得期待」。中共滿坑滿谷的爛尾樓，多個省市發不出公務人員薪水，鄭麗文卻在大力稱讚中國在習近平領導下「完全脫貧」、「成就非凡」，可謂卑躬屈膝之極致。

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