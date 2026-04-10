鄭麗文老公檔案揭多年謎底！范雲再爆：當年嫌我們不夠台獨

國民黨主席鄭麗文與其丈夫駱武昌。（資料照）

國家檔案館的一份調查局校園佈建檔案，揭露國民黨主席鄭麗文的丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌曾被接觸吸收為「運用人員」。對此，曾任野百合學運總指揮的立法院民進黨團書記長范雲直言，若此事屬實，她既驚訝也不完全驚訝，因為這將解開多年來的謎底，亦即駱為何從這麼台獨、痛恨國民黨轉向容忍伴侶改變立場，「他當年比我們更衝，還嫌我們不夠台獨！」

鄭麗文1987年入學台大法律系的，加入台獨立場鮮明、抗爭路線較激進的校內社團「大論社」，結識當時就讀台大政治系大二、在社團擔任總編輯的駱武昌，2人朝夕相處下相戀。隔年（1988年）駱武昌成為大論社社長，鄭麗文則到著名社運人士鄭南榕創辦的《自由時代週刊》當校對，時常和駱到處噴寫台獨標語。而駱武昌自台大畢業後相當低調，成為鄭麗文「背後的男人」。

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據《鏡報》報導，一份民國77年（1988年）8月17日的公文，主旨為「請核准台大學生駱武昌為佈建運用關係，請鑒核」，內容提到，擬先將駱列為運用關係，化名馬超，俟觀察渠活動能力、工作績效、安全狀況等作綜合評估後，再報請鈞局核准列為內線佈建。同年8月19日，另一份公文主旨寫道，「擬同意夏雨生提列台大駱武昌為佈建運用關係，請核示。」

對此，范雲接受本報訪問回憶，駱武昌當年在台大與她同屆，但自己一直無法理解，當年這麼衝、這麼台獨、這麼痛恨國民黨的駱武昌，為什麼能容忍其伴侶在政治立場上產生180度的極端轉變。大家常以為鄭麗文是因為赴劍橋大學攻讀博士才如此，但駱武昌並沒有類似經歷，人的理念通常不會突然這樣改變。

范雲進一步說明，如果有了這個背景，過去許多無法理解的部分就說得通了，當年駱武昌甚至嫌大家不夠衝、不夠台獨，但現在看來，很多謎底就揭曉了。她認為，該公文的真實性滿高，因為內容點到的人，都是當時社團內的核心份子。

針對檔案的公開，范雲表示，這讓大家看到轉型正義和檔案揭露的重要性，若沒有前總統蔡英文卸任前，推動「政治檔案法」的改革，就無法知道這些被布建的「抓耙子」是誰。

范雲強調，這些史料對很多人而言相當衝擊，但更多的真相和討論，讓大家了解民主運動時代的黑暗面，才更有辦法認清真實，尤其中共對台灣的滲透和布建更不止於此。

立法院民進黨團書記長范雲曾任野百合學運「總指揮」。（資料照）

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