鄭習會今登場 國安官員：中共要創造「一畫面」削弱川普對台支持

國民黨主席鄭麗文赴中重頭戲「鄭習會」預計今天登場。（路透、資料照，本報合成）

國民黨主席鄭麗文赴中行程的重頭戲「鄭習會」預計今天登場。我方國安官員研判，中共總書記習近平擬經過兩人會面，鞏固鄭麗文的黨內領導地位，並翻轉「統派」在台灣不受歡迎的弱勢。更重要的是在「川習會」前，創造「台灣人支持統一」的畫面，削弱川普政府對台灣的支持，無論在安全上或國際地位上。

國安官員認為，習近平將在「習五條」脈絡下，重申北京定義的「九二共識」，也就是「一個中國」、「一國兩制」，而非國民黨過去主張，現在少講，今天在會場上不敢說的「一中各表」。此外，鄭麗文應將毫無意外的在習近平面前說出北京期待的：兩岸都是「中華民族」、「同根同源」等論述，並以再次陳述「九二共識、反對台獨」呼應習的主張。

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官員指出，北京當局期待透過習、鄭兩人在「九二共識、反對台獨」的相互呼應中，實現確立「反獨一中」的框架，啟動並且加速今年對台工作會議訂定的目標：「兩制」（一國兩制）方案的推進。

針對北京的出招，國安官員認為，中方希望經過習鄭會，鞏固鄭麗文領導地位，翻轉「統派」在台灣不受歡迎的弱勢，並結合「九二共識」與「和平」之名，包裝「一國兩制台灣方案」在台灣的正式推進，再來就是弱化台灣內部團結，為國民黨再次取得政權創造條件。

國安官員並說，更重要的是，在川習會前，創造「台灣人支持統一」的畫面，削弱川普政府對台灣在安全或國際地位的支持。

官員也觀察說，為了確保兩人會面要傳播的氛圍不會受到影響，過去幾天北京更透過台辦系統多方聯繫台灣在野公職、立場傾北京媒體，全力排除對北京不利的消息，包括外媒報導指中國在沿海劃設大範圍飛航限制區。另外，則指定攻擊日前揭露中國海軍艦艇在台灣周邊襲擾的海委會主委管碧玲。

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