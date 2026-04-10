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    首頁 > 政治

    參選台北市長態度曾鬆動！鄭麗君堅守談判崗位可能與「她」有關

    2026/04/10 06:49 記者鍾麗華／台北報導
    傳出前總統蔡英文近期「勸進」行政院副院長鄭麗君出馬競選台北市長。（資料照）

    傳出前總統蔡英文近期「勸進」行政院副院長鄭麗君出馬競選台北市長。（資料照）

    傳出前總統蔡英文近期「勸進」行政院副院長鄭麗君出馬競選台北市長，知情人士證實，蔡英文與鄭麗君今年兩度見面，一次在二月，一次是四月，席間雖聊到選舉議題，但沒有所謂「勸進」。他也坦言，府黨高層雖曾與鄭麗君討論過台北市長選舉，鄭在「前階段」並沒有「強烈認為一定不行」，但最後仍顧及台美關稅談判的大局勢，期盼後續把工作完成。

    知情人士解釋，鄭麗君與蔡英文今年確實有碰面，不過，不是為了台北市長選舉，而是一般聚會，席間大家聊的話題與議題很多，當然也會觸及今年底的選舉，但並沒有外界所謂的「勸進」。

    對於是否參選台北市長，鄭麗君至今並未鬆口，她多次受訪也表示，這一題對她來說是考古題，考古題就是會一直出現，她已經回答這個問題超過10年，過去的回答都算數。鄭麗君也強調，自己出身智庫，喜歡思考政策與做政策，所以比較沒有思考選舉這條路。

    知情人士表示，府黨高層確實有跟鄭麗君討論過參選台北市長選舉議題，鄭麗君也知道綠營支持者對她有期待，也了解民進黨對她的定位，鄭麗君在前階段也沒有像之前一樣，「強烈認為一定不行」。

    不過，他也說，美國關稅仍有變數，鄭麗君還有任務在身，現階段很難規劃投入選舉，必須考量對美關係，以及美方對台的信任感，因此仍以關稅談判為最優先，要把後續工作完成。而其實台美關稅談判成敗、行政院政策推動，也會影響年底民進黨的選情。

    另名人士則分析，鄭麗君態度從一度有鬆動跡象，到後來還是決定堅守台美對等關稅談判的工作崗位，從時間點研判，恐與行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣罷凌案有關。現在總談判代表楊珍妮還在被調查中，如調查結果出爐，不利楊珍妮，勢必有相當的懲處，最嚴重恐去職，若未來主談的鄭麗君、楊珍妮都離職，誰要接手與美方談判？

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