鄭麗文在中國說「天空飛的應該是鳥」 張博洋酸「原來你知道喔」

鄭麗文在中國說「天空飛的應該是鳥」 ，張博洋酸原來你知道喔。（張博洋提供）

國民黨主席鄭麗文在中國談話表示「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」，高市議員張博洋酸鄭麗文「原來你知道喔」?

張博洋指出，鄭麗文今赴中國上海洋山港發表談話，稱讚上海海納百川、人文薈萃，並從鴉片戰爭講到淞滬會戰再講到辜汪會談，大談中國歷史一路延伸至兩岸關係，不停強調應「走一條和平之路」，更說「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」。

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張博洋對鄭麗文談話深表不以為然，嘲諷「原來妳知道喔？」。

​ 張博洋表示，鄭麗文訪中第一天仍有12架共機、共艦持續在台海周邊活動，甚至逾越海峽中線，國民黨一方面清楚知道中國對台軍事威脅真實存在，另一方面卻持續在國內主張刪減國防預算、阻擋對美軍購，鄭麗文主席還在中國境內高談「和平之路」，明顯自我矛盾。

當國際社會持續關注台海安全風險、強化區域防衛合作時，台灣內部卻有人試圖弱化自身防衛能力，這不僅無助於和平，反而可能讓台灣處於更不利的戰略位置。

​ 張博洋進一步指出，習近平的中國對台政策從未改變，其核心始終是「一個中國」原則，並未真正存在所謂「對等和平之路」，當中國持續以軍機、軍艦繞台施壓，同時在國際場合打壓台灣生存空間時，若仍以歷史敘事與文化情感包裝政治立場，甚至對內傳遞錯誤訊號，只會模糊國人對現實情勢的認知。

張博洋強調，習近平從頭到尾只有給台灣一條路，通往「一個中國」的路，而台灣人民珍惜的是自由民主的生活方式，而非被包裝成「和平」，卻實質導向統一的政治路線，台灣的未來應由台灣人民自己決定。

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