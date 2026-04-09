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    首頁 > 政治

    北市人口10年少掉1個大安區 林亮君、王閔生砲轟：蔣萬安別躺平

    2026/04/09 14:49 記者董冠怡／台北報導
    民進黨團車輪戰砲轟蔣萬安面對台北市人口外移嚴重，集體「包圍」蔣的座位，舉牌高喊「光灑幣無解方」（記者田裕華攝）

    民進黨團車輪戰砲轟蔣萬安面對台北市人口外移嚴重，集體「包圍」蔣的座位，舉牌高喊「光灑幣無解方」（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今天下午前往市議會進行施政報告，民進黨團車輪戰砲轟蔣萬安面對台北市人口外移嚴重，10年掉了一個大安區的人口數，卻無有效應對策略，只會大撒幣，並集體「包圍」蔣的座位，舉牌高喊「光灑幣無解方」、「蔣萬安別躺平」。

    林亮君表示，蔣萬安上任至今，人口持續遷出，截至去年竟達4萬4000餘人，全國最新人口數據統計，除了離島之外，台北市排名第3、本島最多，明明坐享最多的預算，蔣市長也說要給市民最好的環境，推出各種育兒補助，但有預算錯置的問題，忽略育兒環境、教保員權利。

    她強調，如果只是灑補助，無法讓家長放心在台北市生小孩，且從相關育兒津貼而言，看到的是帳面上的美化，因津貼遷入設籍，之後隨即遷出，北市周邊衛星城市人口持續增加，台北市人口數不斷下降，預算經費加碼再加碼，仍擋不住脫北潮，面臨錢花得再多，人仍回不來的窘境。

    王閔生指出，從2016年至去年為止，總計外移了27萬名人口，相當於10年掉了一個大安區的人口數，其中，2024年至去年，6萬多人出走，還不包含生不如死，只計算遷出、遷入數，蔣口口聲聲說要打造宜居城市，如今淪為「移」居城市，且對人口老化、少子化，市府毫無對策，「人都出走了，只會比較來寄居戶口的！」提醒「光灑幣無解方」、「脫北潮無法擋」、「蔣萬安別躺平」。

    台北市議會民進黨團高喊「蔣萬安別躺平！」（記者田裕華攝）

    台北市議會民進黨團高喊「蔣萬安別躺平！」（記者田裕華攝）

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