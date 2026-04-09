出席台企聯午宴喊「大家委屈了」 鄭麗文：2028迎國民黨執政新時代

國民黨主席鄭麗文訪中，今天中午出席全國台企聯演講暨餐敘。（中央社資料照）

國民黨主席鄭麗文訪中，今天中午出席全國台企聯演講暨餐敘，她在致詞時對台商們表示，長期深耕大陸市場的台商是我們最重視的，因此兩岸的敵對的狀態一定要打破，過去這些年，「我知道大家委屈了」，但這個委屈，國民黨相信在2028年重返執政的時候就可以全部結束，迎來一個全新的時代。

鄭麗文表示，中國國民黨立足台灣，各位台商、台胞來自台灣，我們都希望能夠讓台灣越來越興旺，這個時候就是需要推動兩岸和平，因為唯有和平才能興台，中國國民黨無論是再來或是未來重返執政，我們都會在每個位置上面，全力的推動兩岸在經濟、文化、青年、社會等各個領域的大交流、大合作。

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鄭麗文表示，我們當然主張，兩岸的敵對的狀態一定要結束，必須要打破，用善意來代替對抗，用對話來取代對立，讓兩岸的年輕人更要多互動、多交流、多交朋友，讓兩岸的產業能夠更深度的對接。國民黨會持續的努力，讓所有的台胞、台商朋友們能夠安心的從事兩岸交流，台灣人可以安居樂業，兩岸也可以和平發展的大環境。

鄭麗文表示，對於長久以來大家所關心的問題，譬如要來增加航班、航點，我們也都一直努力的在溝通、推動，還有五險一金繳納滯納金的問題等，我們也都幫大家反映、協助，安排員工返台參加活動，申請商務入境許可等所遇到的困難，我們也都會關注並且適時的反應。

鄭麗文表示，中國國民黨既然要推動兩岸關係的正常化，全面的和解跟合作，長期深耕大陸市場的所有台商是我們最關注、最重視的，所有相關的問題在過去這些年，「我知道大家委屈了」，但是這個委屈，國民黨相信在2028年重返執政的時候就可以讓你們全部結束，迎來一個全新的時代。

鄭麗文強調，各位放心，很快的，只要我們有信心共同努力，我們也一定會充分的反映各位所面臨的種種挑戰，以及需要解決的困難和問題，讓大陸方面能夠更精準、更貼心、更全面的照顧到台商的需求，中國國民黨永遠做台商最堅實的後盾。

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