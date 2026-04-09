高虹安主持開工僅邀民眾黨 議員林彥甫批自降格「黨的市長」

新竹市光華國中通學步道將進行改善。（照片取自市府官網）

新竹市政府昨天（8日）舉行光華國中通學步道改善工程開工典禮，時代力量新竹市議員林彥甫今天指出，這場開工典禮，高虹安市府未邀所有議員出席，只邀請民眾黨議員參與，且出席的民眾黨議員又不是選區議員，批評高虹安「不當竹市民的市長，只做民眾黨的市長」，是自降格局，其狹隘心態很不可取，更罔顧市議會通過的通學步道預算。

林彥甫提到，光華國中通學步道總經費增加至3181萬元，去年6月市府送到議會審議，不論是民進黨團、國民黨團、時代力量黨團都大力支持，無異議照案通過。期間更有多位民代面對通學步道設計階段，學校面臨與前廠商解約需介入協調的狀況，民代及里長大家努力協調，確保不影響後續銜接和工程進度。如今好不容易工程開工，市府卻用政治操作，讓一項好的工程蒙上政治陰影，令人遺憾。

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林彥甫說，高虹安如今甘願自降格局，僅找自家民眾黨議員出席，相當不明智。更奉勸高虹安要當竹市民的市長，而不是民眾黨的市長。要效法對施政有益的做法，而不是不斷進行政治操作。

市府昨天進行光華國中通學步道開工典禮，預計年底完工，且投入2589萬元，包括中央補助880萬元及地方自籌，將改善光華北街（光華一街至光華二街69巷）及湳雅街（大潤發停車場入口至光華街86巷）人行空間。改善長度約460公尺，總面積約3663平方公尺。工程將縫補斷點並進行空間重構，改善長期人車爭道問題，提升整體通學行走安全性。

新竹市長高虹安（後排中）昨主持光華國中通學步道開工典禮，竟僅邀民眾黨議員出席，時代力量新竹市議員林彥甫批評根本是自降格局、只當民眾黨市長。（照片取自市府官網）

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