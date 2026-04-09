台中狼教練性侵案 王婉諭轟盧秀燕：人禍造就煉獄

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

台中市某國小棒球隊教練松志彬長期性侵案，隨著檢方第三波偵結使受害人數持續增加，引發社會眾怒。對此，時代力量黨主席王婉諭怒斥，「毫無疑問，這就是人禍。盧秀燕市府的麻木怠惰，造就松志彬的犯罪天堂，讓孩子們被困在煉獄之中無法逃脫」。

王婉諭昨於社群平台發文指出，松志彬以「擦藥」、「檢查身體」等理由，在5年多內性侵53名學童，其中最小的受害者只有8歲。

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松志彬並非初犯，早在2004年與2012年就有猥褻男童前科，但因法律規定緩刑期滿後前科紀錄不會顯示於「良民證」上，導致他得以在2018年持「空白」身分進入校園。儘管教育部後續升級「不適任人員查詢系統」，法規也要求學校每年定期查核，但該校長達3年未執行，台中市教育局亦未盡督導之責，形同放任狼師在基層棒球界橫行。

王婉諭質疑，去年事發後台中市教育局長蔣偉民宣稱「自請處分」，但直到近期議會質詢才發現，該份簽呈至今尚未核定。更令人心驚的是，教育局掌握的受害人數竟與檢方偵辦數據落差10人，「行政處分與刑事調查互不衝突，教育局事發逾一年竟連人數都搞不清。」王婉諭特別點名盧秀燕市長，質問「這就是你守護孩子的態度嗎？」

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