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    首頁 > 政治

    嘉義市長選舉「藍白合」張啟楷出線 黃敏惠：兄弟登山、同心協力

    2026/04/07 13:09 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（右）在「藍白合」民調期間喊出唯一支持翁壽良（左）。（擷取自國民黨嘉市黨部粉絲團臉書）

    嘉義市長黃敏惠（右）在「藍白合」民調期間喊出唯一支持翁壽良（左）。（擷取自國民黨嘉市黨部粉絲團臉書）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天在「藍白合」民調擊敗國民黨翁壽良，將代表藍白對決民進黨市長參選人王美惠。對此，國民黨嘉義市長黃敏惠表示，今天民調結果公布，代表藍白整合向前邁進一大步；在民調前，兩黨就像「如人上山，各自努力」現在民調結果已定，兩黨就要「兄弟登山，同心協力」。

    對於民調結果，黃敏惠恭喜民眾黨市長參選人張啓楷獲得國民黨、民眾黨兩黨共同提名資格；黃敏惠也特別感謝國民黨徵召參選人翁壽良醫師，在這段時間努力走入基層，展現出對嘉市深厚的情感。

    黃敏惠說，「我會依照辦理初選的目的，支持兩黨共同提名人，未來也一定會努力輔選，這也是嘉義人有情有義的誠信精神」。

    黃敏惠強調，選賢與能是民主聖地嘉義市民的一貫作風，候選人只要夠出色，我們就不分顏色，就是我們要支持的人選。

    黃敏惠也提到，雖然目前嘉市的基本盤並不在我們這邊，這場選戰也將是無比艱辛，但是只要大家能夠團結，全心全意力挺支持，年底就有勝選的可能，期待大家共同努力。

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