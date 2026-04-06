退役解放軍來台穿五星旗「想買軍警票」 高美館人員1句話KO！

圖為高雄市立美術館。（資料照）

近日有民眾目擊到一名身穿中國五星紅旗衣服的男子，跑到高雄市立美術館詢問「內地退役軍人能否購買軍警票？」，結果館員馬上回「外國人沒有」，1句話KO這名小粉紅，讓數萬人讚爆！

一位網友5日在Threads上發文，表示她在高美館買票時，看到一名身穿印製五星旗衣服的男子，嘻皮笑臉地跟櫃檯人員說自己是「來自內地」的退役軍人，能否購買軍警票進入場館？櫃檯人員一聽，秒回「外國的沒有喔」，直接讓該名男子當場吃癟。

請繼續往下閱讀...

該貼文曝光後掀起熱議，數萬人按讚，「幹武統的事，還想掠奪」、「這種東西憑什麼入境啊？」、「內地啥小，死中國人就想吃台灣豆腐」、「給櫃檯人員一個讚」、「櫃檯做的很對，外國的就是沒有」、「」、「為什麼中國的退休軍人可以來啊，而且還這麼公開的買軍警票？」、「台灣真的很多中國人來大量洗人口，跟台灣人搶醫療健保還有搶用其他各種資源，簡直是恐怖片！」、「敵國軍警應該收兩倍」。

據《民視新聞網》報導，高美館已證實確有此事，當時是有3名疑似中國學生的年輕人和1名年紀較大的中國男子同行，男子態度輕佻地說自己是解放軍退役軍人，想購買我國軍警優惠票，直接被櫃檯人員拒絕，男子瞪了櫃檯人員後，悻悻然離去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法