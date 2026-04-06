蔣萬安冷處理鄭習會、未回應「躺平說」 簡舒培：未捍衛台灣對等尊嚴失格

台北市議員簡舒培。（資料照）

國民黨主席鄭麗文明搭乘上海航空前往中國，與中共總書記兼中國領導人習近平會面。台北市長蔣萬安先前表示，兩岸交流必須秉持對等、尊嚴、善意與互惠原則進行；但知易行難。民進黨籍議員簡舒培分析，蔣認為鄭習會對他沒有加分作用，所以能避就避，國民黨擅自幫國家定調「有和平才能躺平」，尚未見蔣出聲，被黨視為接班大位的人，未能捍衛台灣的對等尊嚴，實已失格。

針對鄭習會，蔣萬安先前說，除了增強國防實力，也應持續對話避免誤判，降低衝突。任何兩岸間的交流，必須秉持對等、尊嚴、善意與互惠原則進行。至於「躺平」的部分，近3天連假蔣皆無公開行程，截至目前為止蔣還未回應。

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簡舒培指出，過去「雙城論壇」是城市對城市的交流，可以聚焦市政議題，但鄭習會涉及政治，行前國民黨還用「躺平」作為訴求，暗示台灣躺平就不會有戰爭，完全配合中國用語。中國使用的「躺平」，是中國人對於制度無能為力的對應之道，國民黨用這樣的方式呼應，讓黨內政治人物毫無論述餘地，唯有逃避一途。

涉及政治的交流，她認為，本來就是政府對政府，鄭麗文代表的是政黨，絕對不是國家，但她竟幫國家定調「要躺平」，台灣人有同意這件事嗎？蔣萬安說自己是台灣人，卻不敢替台灣說話，對於自家黨主席在未取得國家政府授權下，去談政治議題，蔣是不敢還是不想評論？不論是哪一種，對於被國民黨視為接班大位的人而言，「其實都是失格的」。

簡舒培說，鄭麗文可能會說自己跟習近平都是黨主席，但習是國家領導人，鄭習會的時間、地點與隨行人員安排都是中國說了算。這次應叫「習鄭會」，因為就是習近平叫鄭麗文去，台灣媒體須先經過審核，完全把自己當老大。

被問到關於「習鄭會」宣布的時間點，落在徐春鶯被起訴、柯文哲被判刑、盧秀燕受訪談到合理軍購應通過8千億至1兆元後。簡舒培回應，宣布前壓垮駱駝的最後一根稻草應是盧，中間跟徐、柯案可能也有關，變成共產黨過去在台支持的勢力，都在台灣出現司法問題，必須要用更大的議題拉回來、壓過去。若無「習鄭會」，徐、柯都會被擴大討論，對中共影響台灣政治而言不利，蓋過去的同時，再次定調國民黨只有一條親中路線。

除此之外，她觀察，盧秀燕隨後轉變態度，改口稱自己的版本與國民黨「3800億+N」差異不大，代表國民黨已被共產黨控制，真正有其他想法的人也不敢講，為何一個在台靠台灣人選票的政黨，居然要怕共產黨，非常荒謬，「你今天有這個位置，是台灣人給你的選票，不是共產黨給的，到底是在怕什麼？難道是偷偷摸摸靠中共挹注的資金來選舉嗎？」

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