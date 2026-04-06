民進黨北市長擬推沈伯洋 徐弘庭：如放棄獲勝 派自殺炸彈客困住蔣萬安

台北市議員徐弘庭。（資料照）

民進黨目前鎖定不分區立委沈伯洋出戰台北市長，議員徐弘庭說，台北市民不太吃意識形態那一套，民進黨若提名沈伯洋，宛如放棄選戰獲勝可能，選用自殺炸彈客的方式，消耗藍營政治力量。

徐弘庭表示，不認為民進黨會提名沈伯洋參選台北市長，主因是台北市民向來以經濟選民佔大宗，大罷免期間已經示範一次，市民對於「抗中保台」並不買單，如要提名政治性格強烈的人選，意味民進黨放棄台北市長選戰，選擇讓沈伯洋用類似自殺炸彈客的方式傷害藍營，把蔣萬安困在台北市。

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徐弘庭指出，沈伯洋擔任不分區立委「到底做了什麼事啊？」拚命在講抗中保台、台灣要變安全，然而除了創辦黑熊學院及促使國家發放小橘書，台灣有開始做像北歐在做防空洞、演習、民安、編組、APP、社會安全韌性的具體作為嗎？最起碼要讓市民看到有所貢獻，而非口號式的作法。

他提到，目前看來，民進黨是在跟民眾傳達「沒有要勝選，只是要在政治鬥爭上面繼續加大力道」的訊號，對整體國家政治發展不是好事，城市治理還是希望能由過去在政治上有好名聲，且能力較強的人來管理。

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