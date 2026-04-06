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    首頁 > 政治

    傳沈伯洋戰台北市長 民進黨議員：已被貼標籤恐遭「群起圍攻」

    2026/04/06 16:14 記者董冠怡／台北報導
    民進黨傳出擬提名不分區立委沈伯洋（見圖）參選台北市長，對決尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安。（資料照）

    民進黨傳出擬提名不分區立委沈伯洋（見圖）參選台北市長，對決尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安。（資料照）

    民進黨傳出擬提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，對決尋求連任的國民黨籍現任市長蔣萬安，民進黨籍台北市議員不具名受訪表示，沈伯洋的學經歷、口才是他的優勢，但劣勢是台北市的政黨版圖結構藍大於綠「很多」，加上共產黨跟國民黨長期在他身上貼的負面標籤，勢必引來「群起圍攻」，選舉上需要花一些時間撕除。最終人選尚待選對會確認，並由黨主席賴清德宣布。

    該名議員指出，沈伯洋的口才與學經歷都勝過蔣萬安，然因台北市選民結構向來藍大於綠，相對弱勢很多，蔣萬安也深知自身優勢，只要穩定既有支持者，就已足夠連任，4年來用不得罪選民的方式討好，選舉年再狂撒幣，這是他的如意算盤。

    此外，該名議員提到，沈伯洋在兩岸議題上的多項主張，被中國視為眼中釘，這幾年國民黨配合中國頻繁打壓，在沈的身上貼大量負面標籤，如果他出來，勢必引來中共結合藍白陣營的群起圍攻，也須費時撕除標籤。

    該名議員補充，考慮讓沈伯洋選北市的消息一直都有，不過最終尚待選對會討論確定、由黨主席宣布，台北市的人選真的不簡單，民進黨定會派出一時之選，紛擾大可不必。

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