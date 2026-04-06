移民署揭兩岸條例漏洞 律師建議修法增訂「再延長收容」

移民署。（資料照）

中國前海軍艇長阮芳勇偷渡來台，服刑後因兩岸情勢無法遣返，移民署僅能依規定解除收容，引起現行制度對中國籍人士缺乏違規再收容機制，恐形成國安漏洞。名綸法律事務所主持律師房彥輝建議修法，以「延長收容」屆滿前5日前，由移民署會商有關機關共同審認後，聲請法院裁定「再延長收容」，藉此彌補漏洞，以緩解類似情形持續發生。

中國前海軍艇長阮芳勇，駕駛快艇偷渡來台後被判刑，服刑後受限兩岸情勢，只能送去移民署收容所等待遣返；依現行規定，收容有天數限制，期滿後移民署只能讓他以「收容替代處分」離開收容所，沒想到他卻趁機接受網路媒體訪問，社會譁然。不過，有官員擔心，若往後有更多「阮芳勇們」來台，卻因收容天數上限、無法遣返而在台趴趴走，可能成為新的國安漏洞。

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移民署在處理「收容」有兩套法規與做法，外國人是「入出國及移民法」，中國人則是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。入出國移民法3年前曾修法，修法後外國人在收容替代處分期間若有違規或失聯，可再次收容；然而兩岸條例卻沒類似罰則，導致中國人在收容替代處分期間，就算違規、失聯，也無法再次收容，移民署除了「告誡」，別無他法。

名綸法律事務所主持律師房彥輝表示，依現行《兩岸人民關係條例》，在台的中國籍人士並無如《入出國及移民法》，針對外國人「延長收容」屆滿，得「再延長收容」的規定，因此的確可能歷經「暫予收容、續予收容、延長收容」期間皆屆滿，而該中國籍人士仍有收容必要時，卻無從繼續予已收容的法律漏洞。

房彥輝建議，《兩岸人民關係條例》可參考《入出國及移民法》的規定與精神進行修法，於「延長收容」期間屆滿後，仍有繼續收容必要，或有危害國家安全之虞者，如涉犯國家安全法或反滲透法之罪等，得於「延長收容」屆滿前五日前，由移民署會商有關機關共同審認後，聲請法院裁定「再延長收容」，且再延長收容之期間重新計算，以填補現行法律漏洞，完善國家安全的保障。

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