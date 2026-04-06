還原柯文哲掃光小菜經過！ 蔡壁如爆料：他覺得看到的都能吃

柯文哲（中）、蔡璧如（右）與張啓楷等人到嘉義劉里長火雞肉飯用餐。（資料照））

民眾黨創黨主席柯文哲近期因餐桌禮儀引發輿論風暴，在嘉義助選用餐時當眾將小菜全數掃進自己碗裡，導致同桌的創黨元老蔡壁如僅剩1碗雞肉飯可吃。對此，蔡璧如在節目中還原現場，直言柯文哲的用餐習慣是認為視線所及都可以吃。

事件起因於柯文哲日前赴嘉義掃街，用餐時被直播捕捉到，將桌上2盤小菜全數撥入自己碗中。隨後更被網友加碼翻出其擔任台北市長期間，造訪牛肉麵店時竟將皮蛋豆腐等各式小菜混入麵碗攪拌的爭議影片。相關爭議連環爆後，網友紛紛痛批柯「沒家教」、「吃相難看」、「真貪心」。

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由黃暐瀚、雪寶主持的《下班瀚你聊》近日邀請蔡璧如上節目。期間黃暐瀚幽默問她，最近瘦了是否因為沒小菜吃、只吃1碗飯。蔡璧如則表示，當時她坐下後發現桌上小菜已空無一物，原本應共享的筍乾、青菜早已進入柯文哲碗裡，就連湯品也被柯文哲先喝過，自己最後僅分到1碗雞肉飯配荷包蛋。

黃暐瀚提到，蔡璧如與柯文哲共事長達2、30年，兩人一起吃飯、開會的機會不少，並問「所以這個人的習慣就是看到什麼就吃什麼，全部掃光，沒在管別人？」蔡則誠實回答，「對，沒在管別人」，並透露柯只要是視線所及的食物，都會認為自己可以吃，所以才會全數掃進自己碗裡。

面對黃暐瀚追問是否因為自己不吃筍乾才讓柯拿走，蔡壁如無奈澄清平常會吃，但當時坐下來「它就不見了」，瞬間笑翻全場。她也透露，由於柯文哲吃飯速度極快，等她受邀入座時，柯已將飯吃完並騰出空間將小菜全數倒入碗中，自己當時甚至以為「就是這樣子」。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛表示「蔡壁如一個大實話！柯P吃飯政治學看到什麼吃什麼！全部掃光！其實也蠻像他的政治理念啦，一下藍一下綠！只不過連蔡壁如坐下連桌上什麼東西都可以沒有，這個黨還真的很不尊重女性！」、「一個不會照顧身邊的人，怎麼可能會照顧投票給他的人民」、「感覺蔡壁如對他也是很息事寧人，難怪寵出這種職場巨嬰」、「所以是看到的錢都覺得可以拿？！是在暗示這個嗎？」

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