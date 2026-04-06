國民黨以「躺平」宣傳鄭習會 吳思瑤：台灣人絕不耍廢

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文明（7）日將應中共領導人習近平邀請赴中國訪問，國民黨5日發布AI影片以「躺平」為主題宣稱，和平才能躺平。民進黨立委吳思瑤指出，在中國，躺平就是耍廢的同義詞。躺平，不可能換到和平；耍廢，國民黨倒是很會。國民黨最新廣告訴求「躺平=和平」，十足地獄梗，可以視為年底選舉國民黨的第一支宣傳廣告了。

吳思瑤認為，該部影片刻意安排在習鄭會上路前上片，一兼二顧，為鄭麗文路線造勢。長期以來，國民黨一路操作、唱衰民進黨選舉只會「抗中保台」；事實上，選舉大打中國牌的，正是國民黨自己啊，只是沒想到今年這張牌打得這麼心急，這麼毫不遮掩。

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吳思瑤回顧，今年2月中共「2026對台工作會議」的4大核心工作之一，就是正式成立「因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」。中共不演了，大剌剌預告年底台灣九合一選舉，中國絕不缺席。

恰好鄭麗文也一再強調「習鄭會是選舉大利多」。吳思瑤分析，此舉可以交相驗證「大打中國牌」，利用國民黨的迷信，中共就更勢在必行。所以，習鄭會就是中共介選的一個橋段，鄭麗文只是眼前最廉價的那顆棋子。

吳思瑤強調，只要台灣還有民主，中國就不可能放棄武力。台灣人願意放棄民主，去換取假面的和平？她正告國民黨，「你們儘管選擇耍廢，但台灣人絕不躺平！」

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