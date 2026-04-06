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    F-15E飛官生死一線！ 求救第一句話曝 美軍險誤判已落入敵手

    2026/04/06 15:07 即時新聞／綜合報導
    美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

    美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

    美軍F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機被擊落後，1名武器系統官（WSO），受困在伊朗山區超過24小時，他負傷抵達海拔2133公尺的山稜線與美軍取得聯繫，不過他在通話前先說了一句「願榮耀歸於上帝」（Power be to God），一度讓戰情室內部懷疑飛官已經被俘，這是伊朗發送假訊息引誘美軍進入陷阱。

    據美國新聞網站《Axios》報導，美國總統川普受訪時，透露這次救援F-15E武器系統飛官的內幕，他表示，伊朗軍方是以肩射飛彈擊落該架F-15，強調「他們只是運氣好」。

    飛官為了躲避伊朗追兵，他負傷爬到海拔2133公尺的山稜線，躲藏在山中的岩縫裡，美軍透過科技手段成功鎖定其位置。

    飛官透過無線電聯繫美軍，但是在通話前先說了一句宗教用語，川普稱他說了一句「願榮耀歸於上帝」，國防官員則指出，實際用語較接近「上帝是美善的」（God is good）。

    川普表示：「他在無線電中說的話，聽起來像是穆斯林會說的話。」讓官員一度懷疑他可能已被伊朗俘虜，並認為伊朗正在「發送假訊號」，試圖引誘美軍進入陷阱。

    不過認識該員的其他美軍官兵說他很虔誠，這完全符合他的個性，國防官員也證實：「起初並不完全確定，但我們持續確認，最終證實他還活著且未被俘虜。而認識他的人也都表示他確實很虔誠。」

    F-15E「打擊鷹」被擊落後，兩名飛官跳傘逃生，彼此相距數英里，伊朗革命衛隊士兵立刻前往搜捕；川普透露，第一名飛官是在白天，冒著伊朗猛烈火力下迅速被救出。而武器系統官救援則是在夜間進行，在伊朗境內建立臨時基地後展開，約有200名特種作戰部隊士兵投入了這次救援行動。

    川普也補充，以色列國防軍也在搜救過程中「提供了一些協助」，包含整體戰場情勢的情報，同時以色列空軍發動一次空襲，以阻止伊朗部隊接近該區域。

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